ترامب والناتو يؤكدان المضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرسل أسلحة لأوكرانيا لكن الولايات المتحدة لن تدفع ثمنها، معبرا عن استيائه "الكبير" تجاه روسيا، في الأثناء قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن القرار الأميركي بتزويد أوكرانيا بالأسلحة مهم للغاية.

وأوضح ترامب أن نظام الدفاع الجوي "باتريوت" سيصل إلى أوكرانيا خلال أيام، مشيرا إلى أن تزويد كييف بأسلحة إضافية قد يوفر فرصة لإحلال السلام في المنطقة، على حد تعبيره.

وفي تصريحات أخرى، كشف الرئيس الأميركي أنه اعتقد في أربع مناسبات سابقة أن اتفاقا بشأن أوكرانيا بات وشيكا، مضيفا، وقال "أتحدث كثيرا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإنهاء الحرب، لكن الصواريخ تنهمر على أوكرانيا، وفي لحظة ما تصبح الاتصالات غير مفيدة".

وأكد ترامب أن أوكرانيا ستحصل على معدات عسكرية تقدر بالمليارات، وأن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال الأسلحة دون أن تتحمل تكلفتها، موضحا أن الناتو سيتولى مهمة تنسيق عملية الإرسال.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن مشروع قانون العقوبات في الكونغرس الأميركي ضد روسيا قد يكون مفيدا، لكنه أعرب عن أمله في ألا تضطر واشنطن إلى فرض رسوم جمركية إضافية على موسكو، إلا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما، وقال "لست راضيا أبدا عن روسيا وأشعر باستياء كبير تجاههم".

وشدد الرئيس الأميركي على أن بوتين "يدرك ماهية الاتفاق بشأن أوكرانيا"، مؤكدا أنه "لا منتصر في هذه الحرب"، وقال: "أود أن تنتهي الحرب في أوكرانيا وأشعر بخيبة أمل تجاه بوتين".

من جانبه، وصف الأمين العام لحلف الناتو القرار الأميركي بتزويد أوكرانيا بالأسلحة بأنه "مهم للغاية"، معلنا أن الحلف سيقدم حزم مساعدات عسكرية متعددة لكييف، وكشف عن تواصل مع عدة دول أوروبية ترغب في لعب دور في تقديم الدعم العسكري.

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من جهتها نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أميركيين بأن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة قد يرسل إشارة بأن ترامب جاد في إظهار استيائه من بوتين.

لقاء مثمر

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، أنّه عقد اجتماعا "مثمرا" في كييف مع المبعوث الأميركي كيث كيلوغ، معربا عن شكره للرئيس ترامب على "دعمه" غداة إعلان ترامب أنّ الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني على منصات التواصل الاجتماعي "ناقشنا السبيل إلى السلام وما يمكننا القيام به عمليا ليكون (السلام) أقرب". وأشار إلى أنّ ذلك يشمل "تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والإنتاج المشترك، وشراء الأسلحة بالتعاون مع أوروبا، إضافة إلى العقوبات على روسيا" وعلى داعميها.

وبعد أن بدأ ولايته الثانية بنهج أكثر تصالحية تجاه موسكو، عبر ترامب في الأسابيع القليلة الماضية عن استيائه من الرئيس الروسي في ظل تصعيد موسكو لغاراتها الجوية على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية.

وقبل أسبوعين أعلن ترامب تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف، لكنه تراجع عن قراره أمس الأحد قائلا إنّه سيتمّ تسليم أوكرانيا أنظمة باتريوت، مؤكدا أنّها في "أمس الحاجة إليها".

وفي إطار تراجعه عن وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، أعلن البيت الأبيض أنّ الصفقات الجديدة تتضمن قيام الناتو بدفع أموال للولايات المتحدة مقابل بعض الأسلحة التي سيرسلها لكييف.