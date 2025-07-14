أخبار|فلسطين

انتحار ثالث جندي إسرائيلي قاتل في غزة خلال 10 أيام

HAIFA, ISRAEL - JULY 8: Israeli soldiers carry a coffin covered with an Israeli flag during a funeral for Sgt. First Class Benyamin Asulin on July 8, 2025 in Haifa, Israel. Asulin was one of five Israeli soldiers killed in Beit Hanoun, in the northern Gaza Strip, last night when they were hit by a roadside bomb while patrolling on foot. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مراسم دفن جندي إسرائيلي في حيفا عقب مقتله في كمين ببيت حانون شمالي قطاع غزة (غيتي)
14/7/2025-|آخر تحديث: 23:51 (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، بانتحار جندي آخر شارك في الحرب على غزة، وهو الثالث الذي يضع حدا لحياته خلال 10 أيام.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي من لواء ناحال قد انتحر صباح الاثنين في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العسكري المنتحر قاتل في غزة لأكثر من عام.

والأسبوع الماضي، انتحر جندي في لواء غولاني شارك أيضا في الحرب على غزة بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي تيمان بصحراء النقب.

وانتحر هذا الجندي بعد خضوعه لتحقيق لدى شرطة التحقيقات العسكرية، وقالت صحيفة هآرتس إن قادته قرروا بعد التحقيق سحب سلاحه منه، وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه.

وفي الأسبوع نفسه، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن جنديا انتحر بعد معاناته المستمرة خلال شهور الحرب الطويلة على غزة ولبنان وبعد ما شهده من فظائع وويلات هذه الحرب.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، انتحر ما لا يقل عن 44 جنديا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال.

وفي الأسابيع القليلة الماضية ومع تزايد خسائر الجيش الإسرائيلي جراء عمليات المقاومة المتصاعدة، رفض عدد من الجنود العودة للقتال في غزة، قد تم سجن بعضهم.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

إعلان