لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تشارك التجربة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية

التقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري عددا من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في سوريا، بهدف إطلاعهم على مراحل العملية الانتخابية.

وقدمت اللجنة خلال اللقاء، الذي تم في مبنى مجلس الشعب بدمشق، عرضا حول آليات العمل المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقاسم الأفكار مع السفراء والدبلوماسيين فيما يخص انتخابات مجلس الشعب السوري.

وفي هذا الإطار أوضح السفير التركي بدمشق برهان كور أوغلو أنه تم دعوتهم كسفراء وممثلين للدول العربية المجاورة لسوريا، وكان هناك تفصيل جيد جدا عن كل الآليات ومرحلة التحضير للانتخابات، وتشكيل اللجنة وطبيعة عملها.

وأضاف أنه رغم حصولهم على جزء من هذه المعلومات من خلال الإعلام، فقد كان هناك مجال للاستفسارات عن بعض الجزئيات التي تحتاج إلى توضيح، مشيرا إلى أن انطباعهم كان بأن "اللجنة متمكنة جدا من موضوع الانتخابات ومن الآليات".

وأكد أن هناك خصوصية لسوريا في هذه المرحة بعد فترة طويلة من الحرب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وقال إن "ما نراه أن هناك فرصة كبيرة لكل مكونات المجتمع.. وأرى أن هناك نجاحا مضمونا للانتخابات في الفترة المقبلة بشكل كبير".

من جهته، أوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أن لقاء اليوم مع مجموعة من السفراء العرب والأصدقاء من الدول المجاورة جاء "من باب الحرص على الوصول إلى أفضل تجربة لمجلس الشعب حتى يكون ممثلا لجميع السوريين، وحتى يكون قادرا على حمل الأعباء في المرحلة القادمة، سواء في العمل التأسيسي للمرحلة الجديدة في سوريا أو حتى الوظيفة التشريعية والتمثيلية والرقابية على السلطة التنفيذية".

وأضاف أن اللقاء هدف إلى الاستماع إلى آراء السفراء العرب والأصدقاء من الدول المجاورة حول الآلية المطروحة من قِبل اللجنة العليا للانتخابات، وكان هناك نوع من المداخلات المهمة وذات القيمة العالية التي يمكن أن تعزز النظام الانتخابي المؤقت، الذي سيعزز بدوره قضية الوصول السلس إلى مجلس الشعب.

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وعبّر الأحمد عن تفاؤله بأن مجلس الشعب المقبل "سيكون خير ممثل للسوريين في المرحلة القادمة، وسيكون إحدى الأدوات التي يحقق فيها السوريون مطامحهم وآمالهم في الدولة الجديدة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التقت أمس وفدا من المجلس الاستشاري النسوي السوري، لمناقشة نظام الانتخابات والاستماع لآرائه ومقترحاته، وعُقد الاجتماع في مقر مجلس الشعب السوري بالعاصمة دمشق.

وتأتي هذه اللقاءات والجلسات ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة عقدها قبل البدء بالاستحقاق الانتخابي لمجلس الشعب، وفقا لمرسوم سابق أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، ونص على تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب.

يذكر أنه في 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، ورجحت تشكيل مجلس الشعب الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.