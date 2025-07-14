الشرطة الإسبانية تعتقل 8 أشخاص أثناء مواجهات بين "متطرفين" ومهاجرين

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها اعتقلت 8 أشخاص أثناء مواجهات بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين في بلدة بجنوب شرقي البلاد مطلع الأسبوع.

وقعت الاشتباكات في بلدة توري باتسكو في إقليم مورسيا مساء السبت، بعد اعتداء مجهولين على مسن إسباني ولم تعرف الأسباب.

وقالت السلطات، إنها قبضت على أجنبيين اثنين للاشتباه بتورطهما في الاعتداء، لكنها لا تزال تبحث عن الجاني الرئيسي الذي حددت هويته.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن الـ6 الآخرين، وهم 5 إسبانيين وواحد من أصول شمال أفريقية، قُبض عليهم بتهم الاعتداء، أو الإخلال بالنظام العام، أو جرائم الكراهية أو الإضرار بالممتلكات.

ويشكل المهاجرون، وكثير منهم من الجيل الثاني، نحو ثلث سكان توري باتشيكو البالغ عددهم 40 ألف نسمة تقريبا، ويعمل عدد كبير من المهاجرين في المناطق المحيطة، كعمال باليومية في الزراعة، وهي محرك رئيسي للاقتصاد الإقليمي.

يذكر أنه في عام 2000، اندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في بلدة إليخيدو التابعة لمدينة ألميريا بجنوب إسبانيا بعد مقتل 3 إسبانيين على أيدي مهاجرين مغاربة.