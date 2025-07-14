الرئيس الكاميروني البالغ 92 عاما يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا، البالغ من العمر 92 عاما، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليضيف فترة ثامنة إلى حكمه، الذي استمر أكثر من 40 عاما، عرفت فيها البلاد الكثير من الأزمات والتحديات الاقتصادية والأمنية.

وأفصح بيا عن ترشحه من خلال منشور على صفحته الرسمية في منصة إكس، كما فعل من قبل في انتخابات 2018، التي لقيت تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبإعلان الرئيس عن ترشحه يكون قد قطع الشك باليقين، حيث تضاربت الأخبار والتحليلات في إمكانية ترشحه خلال الأسابيع الماضية، وفي حين قال الوزير الناطق باسم الحكومة إن كل الاحتمالات واردة، أكّد وزير التعليم أن النصوص الداخلية للحزب الحاكم تؤكد أحقيته في التأهل للسباق الرئاسي المنتظر.

وكتب الرئيس على منصة إكس "أنا مترشح للانتخابات الرئاسية، وأطمئن الوطن على أنني مصمم على الاستمرار في خدمته".

وتقول المعارضة وبعض المنشقين عن النظام إن صحة الرئيس الحالي لا تسمح له بالاستمرار في الحكم، إذ غالبا ما يختفي عن الأنظار لتلقي العلاج خارج البلاد.

وفي حالة نجاحه في الانتخابات المرتقبة، سيبقى دستوريا في الحكم حتى يكمل مأموريته الثامنة التي تخول له الاستمرار في الرئاسة حتى يصل عمره إلى 100 عام.

وتولّى بول بيا منصب الرئاسة عام 1982، بعد أن تقلّد منصب رئاسة الوزراء وعدة وظائف أخرى في الجهاز التنفيذي السابق.