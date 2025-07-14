إيران تنفي لقاء مع ويتكوف وتلوح بالرد على العقوبات الأممية

قالت الخارجة الإيرانية اليوم الاثنين، إنه لم يتم تحديد أي موعد أو موقع لعقد لقاء بين الوزير عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكدة أن طهران سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أنه لم يعد من المنطقي اللجوء لآليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية.

وأكدت بقائي أن ما يهم طهران الآن وتعتبره أولوية هو رفع العقوبات "الظالمة" عنها.

كما أشار إلى أن آلية إعادة فرض العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة ليس لها أساس قانوني.

وقال بقائي إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية.

وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات.

من جهة ثانية، قال عراقجي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يُملي علنا على الولايات المتحدة ما يجب أن تقوله أو تفعله في المحادثات مع إيران.

وأشار عراقجي إلى أن نتنياهو راوده حلم القضاء على 40 عاما من "إنجازاتنا النووية السلمية وكانت النتيجة أن كل عالم إيراني اغتالته إسرائيل ربى مئات الطلاب الذين سيظهرون لنتنياهو قدراتهم".