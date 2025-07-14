اعتقال المئات في فرنسا مع بدء الاحتفال بالعيد الوطني

أوقفت الشرطة 389 شخصا بسبب أعمال عنف واستخدام خطر للألعاب النارية مع بدء الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا.

ووقعت أعمال العنف مساء الأحد في الليلة التي انهزم فيها نادي باريس سان جرمان أمام نادي تشلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وقالت شرطة باريس إنه تم توقيف 176 شخصا في العاصمة وحدها.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن 311 شخصا تم احتجازهم وأصيب 28 شرطيا في أعمال عنف.

من جانبها، ذكرت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن 80 شخصا -بينهم 27 قاصرا- ظلوا قيد التوقيف لدى الشرطة اليوم الاثنين.

ونشرت الداخلية الفرنسية -مساء الأحد- 53 ألف عنصر من قوات الأمن في عموم البلاد، وبين هؤلاء 11 ألف تم نشرهم في باريس.

وصادرت الشرطة نحو 15 ألف قطعة من المفرقعات النارية خلال عمليات تفتيش للسيارات في الطرق وفي المحال التجارية، في حين اندلعت النار في صالة ألعاب رياضية في ضاحية "سين سان دوني".