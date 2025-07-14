3850 اعتقالا بالضفة خلال النصف الأول من 2025

رام الله- أعلنت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى تسجيل 3850 اعتقالا في الضفة الغربية -بما فيها مدينة القدس- خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المعتقلين داخل سجون الاحتلال إلى 10 آلاف و800.

وأضافت مؤسسات الأسرى، وهي نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان في "ورقة حقائق" -وصلت الجزيرة نت نسخة منها- أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "واصلت توحشها وجرائمها الممنهجة في ظل استمرار حرب الإبادة، وقد شكّل النصف الأول من العام 2025 امتدادا للمرحلة التي تلت حرب الإبادة".

وأشارت إلى "مئات الجرائم والانتهاكات التي نفذتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي عكستها مئات الشهادات والإفادات التي وثقتها منذ بدء حرب الإبادة".

400 طفل

وذكرت مؤسسات الأسرى أن من بين حالات الاعتقال الـ3850 المسجلة 400 طفل و125 امرأة، مشيرة إلى أن أعلى نسبة لحملات الاعتقال سجلت في محافظتي جنين وطولكرم شمالي الضفة.

وأكدت المؤسسات الثلاث أن "عمليات تحقيق ميدانية واسعة طالت الآلاف، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير للمنازل، وعمليات سرقة ومصادرة، واعتداءات بالضرب المبرح، واستخدام المواطنين رهائن ودروعا بشرية، عدا عن عمليات الإرهاب المنظمة والتهديدات التي وصلت حد القتل".

وفيما يتعلق بواقع الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أشارت إلى استمرار "ممارسة الجرائم كافة، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية ونشر الأمراض والأوبئة بشكل متعمد والاعتداءات الجنسية، عدا عن عمليات السلب والحرمان والإذلال والتنكيل التي طالت احتياجات الأسرى كافة".

وقالت إنها أعلنت خلال النصف الأول من العام الجاري عن استشهاد 19 معتقلا وأسيرا، من بينهم 10 معتقلين من غزة و9 من الضفة، أحدهم طفل، وهم من بين 73 أسيرا ومعتقلا استشهدوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 45 من غزة "وهذا لا يشمل عشرات من الشهداء، وتحديدا بين صفوف معتقلي غزة تواصل سلطات الاحتلال إخفاءهم قسرا".

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3600 معتقل إداري

وبشأن الاعتقال الإداري، قالت المؤسسات الحقوقية إن سلطات الاحتلال واصلت ذلك الاعتقال التعسفي تحت ذريعة وجود "ملف سري" حيث تجاوز عدد الأسرى الإداريين 3600 حتى بداية يوليو/تموز 2025، من بينهم 87 طفلا وطفلة و10 أسيرات، بينهن طفلة.

أما عن إجمالي عدد حالات الاعتقال المسجلة في الضفة -بما فيها القدس- فتجاوز 18 ألفا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذا "لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تقدر بالآلاف" وفق المؤسسات الحقوقية.

ومن بين حالات الاعتقال أكثر من 560 امرأة و1450 طفلا وطفل.

أما عدد من هم في الاعتقال اليوم فيبلغ نحو 10 آلاف و800، من بينهم 50 أسيرة وأكثر من 450 طفلا وطفلة و3629 معتقلا إداريا، ليس بينهم المعتقلون المحتجزون في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق المؤسسات الفلسطينية.