وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس السابق محمد بخاري توفي في لندن -اليوم الأحد- عن 82 عاما.

وأضاف في منشور على منصة إكس "توفي الرئيس بخاري اليوم في لندن حوالي الساعة 4:30 مساء (15:30 بتوقيت غرينتش) بعد صراع طويل مع المرض".

يُذكر أن بخاري قاد نيجيريا الفترة ما بين 2015 و2023، وشغل أيضا منصب رئيس الدولة بين يناير/كانون الثاني 1984 وأغسطس/آب 1985، وذلك بعد أن قاد انقلابا عسكريا.

وولد بخاري عام 1942 بولاية كاتسينا، وهو مسلم ينحدر من قبيلة "فولاني" في بلدة "دايورا" بولاية كاتسينا (شمال غرب) من قبيلة الهوسا التي تعتبر أكبر التجمعات العرقية بالبلاد، حيث تبلغ نسبتهم -بحسب بعض التقديرات- ربع السكان، وغالبيتهم الساحقة من المسلمين (نحو 89%).

والتحق بخاري بالسلك العسكري مبكرا، وخدم في مناصب مختلفة ضابطا بالجيش، من بينها الحاكم العسكري للمنطقة المضطربة شمال شرق نيجيريا. وقد تولى الحكم أول يناير/كانون الثاني 1984 بعد انقلاب على أول حاكم مدني هو شيخو شجاري، واستمر في الحكم 20 شهرا قبل أن ينقلب عليه قائد الجيش إبراهيم بابا نجيدا.

ويوصف بخاري بالنزاهة والاستقامة في بلد تنتشر فيه معدلات الرشوة والفساد، واشتهر خلال فترة حكمه بقوته وصرامته وقبضته الحديدية، وحظي بشعبية كبيرة في الشمال ذي الغالبية المسلمة، وبشعبية أقل في مناطق المسيحيين الذين يساورهم الخوف جراء صرامته العسكرية وانتمائه الديني، رغم الانطباع السائد عنه من كونه من أنظف ساسة وجنرالات نيجيريا.