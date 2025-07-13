مهاتير محمد يتعافى من إرهاق أصابه خلال احتفاله ببلوغ 100 عام

قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إنه تعافى من وعكة صحية أصابته بعد احتفاله اليوم الأحد ببلوغه 100 عام.

وأوضح المكتب أن مهاتير خرج اليوم الأحد من المستشفى بعد أن دخله بسبب الإرهاق عقب احتفاله بعيد ميلاده المئة.

وخضع مهاتير للمراقبة في المعهد الوطني للقلب في كوالالمبور. وجاء في بيان "سُمح لمهاتير بالعودة إلى المنزل".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاتير قاد سيارته بنفسه اليوم الأحد لحضور الاحتفال، الذي صادف أيضا عيد ميلاد زوجته حسمة محمد علي، التاسع والتسعين، في اليوم السابق.

وذكرت التقارير أنه ركب دراجته الهوائية لمدة ساعة قبل أن يبدو عليه التعب.

يُذكَر أن الطبيب مهاتير محمد شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما حتى عام 2003.

وعاد إلى المنصب ذاته عام 2018 بعد أن قاد ائتلاف المعارضة إلى فوز تاريخي، لكن حكومته انهارت في أقل من عامين بسبب الصراعات الداخلية.