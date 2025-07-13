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مهاتير محمد يتعافى من إرهاق أصابه خلال احتفاله ببلوغ 100 عام

PUTRAJAYA, MALAYSIA - JULY 13: Malaysia's former Prime Minister Mahathir Mohamad (C) prepares to ride on a tandem bicycle, accompanied by his personal security detail, during a birthday picnic event at Putrajaya Lake on July 13, 2025 in Putrajaya, Malaysia. The event was organized in celebration of Mahathir’s 100th birthday on July 10, and his wife Tun Dr. Siti Hasmah's 99th birthday on July 12. Throughout the morning, supporters approached to greet and meet him in person. During the event, Mahathir took a tandem bicycle ride around the lake before leaving earlier than expected after reportedly feeling slightly fatigued. (Photo by Annice Lyn/Getty Images)
مهاتير محمد قاد اليوم الأحد دراجته الهوائية لمدة ساعة (غيتي)
13/7/2025-|آخر تحديث: 21:35 (توقيت مكة)

قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إنه تعافى من وعكة صحية أصابته بعد احتفاله اليوم الأحد ببلوغه 100 عام.

وأوضح المكتب أن مهاتير خرج اليوم الأحد من المستشفى بعد أن دخله بسبب الإرهاق عقب احتفاله بعيد ميلاده المئة.

وخضع مهاتير للمراقبة في المعهد الوطني للقلب في كوالالمبور. وجاء في بيان "سُمح لمهاتير بالعودة إلى المنزل".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاتير قاد سيارته بنفسه اليوم الأحد لحضور الاحتفال، الذي صادف أيضا عيد ميلاد زوجته حسمة محمد علي، التاسع والتسعين، في اليوم السابق.

وذكرت التقارير أنه ركب دراجته الهوائية لمدة ساعة قبل أن يبدو عليه التعب.

يُذكَر أن الطبيب مهاتير محمد شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما حتى عام 2003.

وعاد إلى المنصب ذاته عام 2018 بعد أن قاد ائتلاف المعارضة إلى فوز تاريخي، لكن حكومته انهارت في أقل من عامين بسبب الصراعات الداخلية.

المصدر: رويترز

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