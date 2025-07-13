مشاهد توثق استهداف السرايا تجمعات للاحتلال وخطوط الإمداد بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي وخطوط الإمداد في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد عملية الإعداد والتجهيز لإطلاق قذائف الهاون باتجاه الهدف الإسرائيلي، ثم التنفيذ من قبل مقاتلين من السرايا.

وأظهرت أيضا مكان سقوط قذائف الهاون التي أطلقها مقاتلو السرايا، حيث تصاعد الدخان من المكان المستهدف.

وفي إطار عملياتها المتواصلة منذ فترة في مختلف مناطق القطاع، أعلنت سرايا القدس في وقت سابق تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة تم زرعها قبل 4 أيام على طريق كيسوفيم شمال شرق خان يونس.

ومن جهتها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وسرايا القدس تدمير آليات إسرائيلية في غزة.

وكانت مواقع إسرائيلية أكدت أمس السبت أن مقاومين فلسطينيين اشتبكوا في خان يونس مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين تم نقل بعضهم جوا بعد إصابتهم، وفجروا مباني مفخخة أثناء الاشتباك.

وقالت هذه المصادر أن فلسطينيين خرجوا من الأنفاق واشتبكوا مع جنود الجيش في خان يونس.