مستوطنون يحرقون منازل قرب الخليل والاحتلال يصادر آلاف الدونمات بالضفة

أضرم مستوطنون اليوم الأحد النار في منازل فلسطينيين في وادي سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية، في حين اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيين في سلفيت وبيت لحم ونابلس، في ظل مصادرة آلاف الدونمات للاستيطان في بيت لحم والخليل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس بلدية سعير موسى الفروخ قوله إن مستوطني مستوطنة "أصفر" يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في منطقة وادي سعير، والتي تصاعدت منذ نحو أسبوع.

وأكد الفروخ إصابة فلسطينيين اثنين، وقال إنه جرى علاجهما ميدانيا عقب اعتداء المستوطنين صباح اليوم على منازل المواطنين في منطقة وادي سعير، إلى جانب إحراق مركبة هناك.

اقتحام المستوطنين واد سعير ببلدة سعير شمال الخليل لتغطية أوسع، تابعونا على قناتنا عبر التيليجرام: https://t.co/npZgVjcZ8p pic.twitter.com/QVNCGFggDa — قناة القدس (@livequds) July 12, 2025

مصادرة أراض

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال سلّمت سكان بلدتي حوسان ونحالين غرب بيت لحم قرارا بمصادرة مئات الدونمات لتوسيع مستوطنة بيتار عيليت.

كما سلّمت سكان بلدتي سعير وشيوخ شمال شرقي الخليل قرارا يقضي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وقالت مصادر فلسطينية إن الخرائط التي سلمها جيش الاحتلال للأهالي أظهرت مصادرة مساحات شاسعة قدرت بنحو 3 آلاف دونم لشق طريق بين مستوطنتي أصفر وبني كيدم القائمتين على أراضي الفلسطينيين في البلدتين.

اعتقالات وإصابات

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان من قرية مردا شمال سلفيت (شمال) عقب اقتحامها البلدة.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم (جنوب)، كما اعتقلت 3 أشخاص -بينهم أب ونجله- خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرق المدينة.

إعلان

وأمس السبت، أصيب 5 فلسطينيين -بينهم 4 أشخاص- بحالات اختناق وواحد جراء اعتداء بالضرب خلال اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز في اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس (شمال).

وفي مدينة جنين شمالي الضفة، قالت الجمعية إن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب نُقل إلى المستشفى إثر اعتداء بالضرب المبرح من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة فحمة جنوب غرب المدينة.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس– مما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.