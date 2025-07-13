قطر تعلن إجراءات لتعويض المتضررين من اعتراض الصواريخ الإيرانية

أعلنت دولة قطر، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات لتقييم الأضرار الناتجة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية، وتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين.

وترأس وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، اجتماعا استثنائيا لمجلس الدفاع المدني، بمشاركة قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ورئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن تقييم الأضرار الناتجة عن اعتراض الصواريخ.

تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "يحفظه الله ويرعاه"، بتحديد وتقييم الأضرار الناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية وتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين؛

ترأّس سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية،… pic.twitter.com/0fsmhUcmDJ — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) July 13, 2025

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على التدابير العاجلة التي اتُّخذت سابقا، كما اعتمد آليات تنفيذية دخلت حيّز التنفيذ فورا، بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ التوجيهات، ومعالجة الآثار الناتجة عن الهجوم.

وكانت قطر أعلنت حينها أن دفاعاتها الجوية أحبطت الهجوم الإيراني الذي وقع يوم 23 يونيو/حزيران الماضي وتصدت للصواريخ بنجاح.

ودانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.

كما صدرت إدانات عربية ودولية واسعة لقصف إيران قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.