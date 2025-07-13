85 شهيدا بالقطاع وأجساد الأطفال تنهار بسبب الجوع

استشهد 85 فلسطينيا في غارات للاحتلال على كافة مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 46 بمدينة عزة، في استمرار لمسلسل المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

كما أصيب نحو 50 مدنيا فلسطينيا بينهم حالات حرجة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات باستشهاد 10 فلسطينيين، بينهم 6 أطفال، وبإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة لتوزيع المياه في منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين باستهداف طائرة مسيرة الاحتلال لخيام نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين تزامنا مع إجراء المفاوضات بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية، إذ يرى الباحث والمحلل السياسي سعيد زياد أن الهدف من ذلك الضغط على المقاومة لتقديم تنازلت خلال المفاوضات.

أجساد الأطفال تذبل

وأشار الهمص إلى أن ما نسبته 47 % من أصناف الأدوية الأساسية في غزة أصبحت أرصدتها صفرية، ما يهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.

تزامنت تصريحات الهمص مع ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أنه تم تشخيص أكثر من 5 آلاف و800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت المنظمة الأممية أن أجساد أطفال غزة تنهار وتذبل وسوء التغذية يتصاعد بشكل كبير ويجب إيصال المساعدات فورا وعلى نطاق واسع.

توقف عمل البلديات

في سياق متصل أعلنت بلديات محافظة الوسطى في قطاع غزة وبالتنسيق مع مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية أي رفح وخان يونس والوسطى عن توقف جميع خدماتها الأساسية بشكل تام

نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الوقود اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع ونقل النفايات. كما توقفت المعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق.

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وطالبت بلديات محافظة الوسطى في قطاع غزة كافة المنظمات الأممية بالتحرك الفوري والعاجل لإيصال الوقود اللازم بما يمكّن البلديات من استئناف دورها الخدمي والإنساني تجاه سكان المحافظة ونازحيها.

في حين حذر مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص من تدهور الوضع الصحي في القطاع، مؤكدا أن كميات الوقود التي تدخل حاليا لا تكفي لتشغيل المرافق الصحية ليوم واحد.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش للجزيرة أنه في حال عدم دخول الوقود للمستشفيات فستتوقف غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال.

وأوضح أبو عفش أن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة قد استنزفت جراء العدد الكبير من الإصابات اليومية في صفوفهم، وكان آخرها استشهاد الدكتور أحمد قنديل استشاري جراحة عامة يعمل في المستشفى المعمداني اثر قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.