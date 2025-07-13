بدء العملية الرسمية للانتخابات المحلية والتشريعية بالغابون

أعلن الجدول الزمني للتصويت بالانتخابات المحلية والتشريعية في الغابون المقررة في 27 سبتمبر/أيلول المقبل، وأدى أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات اليمين أمام المحكمة الدستورية.

وستنطلق مراجعة السجلات الانتخابية على مستوى البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين 14 يوليو/تموز وتستمر حتى 12 أغسطس/آب المقبل، لضمان إضافة الناخبين الجدد وحذف المتوفين أو غير المؤهلين، إضافةً إلى تسجيل أي تغييرات في مراكز الاقتراع وتحديث البيانات الشخصية.

وسيتم تسجيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر والذين لديهم رقم تعريف شخصي تلقائيا، وسيحتاجون فقط إلى اختيار مركز اقتراعهم.

وتُنشأ اللجان الانتخابية المحلية بحلول 26 يوليو/تموز داخل البلاد وخارجها، في حين يُفتح باب الترشيحات للانتخابات التشريعية والمحلية من 27 يوليو/تموز حتى 7 أغسطس/آب.

وأكدت وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للانتخابات التزامهما بضمان انتخابات "ذات مصداقية وشفافة وسلمية"، ودعتا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الخامسة.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد عامين من استيلائه على السلطة عبر انقلاب، كشف الرئيس بريس أوليغي نغيما عن حزب سياسي جديد تحت اسم "الاتحاد الديمقراطي للبنّائين".

وكان أوليغي قد حصل على نحو 95% من الأصوات في انتخابات أبريل/نيسان الرئاسية.

ويبدو أن إطلاق حزب الرئيس يشير إلى نية أوليغي الانتقال من دور القائد العسكري إلى شخصية سياسية طويلة الأمد.

وبينما قدّم نفسه في البداية كمصلح يقود حكومة انتقالية، فإن تأسيس حزب سياسي يمنح قيادته بنيةً ومنصةً للحكم المستقبلي.