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بالصور.. العالم يصرخ أوقفوا الإبادة في غزة

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 13: A demonstrator chants and holds a doll into the air during a Pro-Palestine rally for Gaza on July 13, 2025 in Sydney, Australia. Demonstrators displayed red fabric meters long through Hyde Park to symbolise a 'red line of humanity' then proceeded to march through the central business district (CBD). They are calling for an end to the violence in Gaza and challenge the NSW Minns Labor Government anti-protest laws. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
التظاهرات العالمية جسدت غضبا شعبيا متصاعدا ورفضا للإبادة في غزة (غيتي)
13/7/2025-|آخر تحديث: 14:41 (توقيت مكة)

شهدت عدة مدن أوروبية في عطلة نهاية الأسبوع مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ومطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووقف التعاون مع إسرائيل.

وفي ستوكهولم السويدية، خرج متظاهرون منددين ومطالبين بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية، ومطالبين بمحاسبة إسرائيل دوليا ووقف التجويع والتهجير القسري.

العاصمة ستوكهولم احتضنت مظاهرة منددة بالإبادة الجماعية في غزة (الأناضول)

وطالب المشاركون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، وإجبارها على وقف قتل الأبرياء.

المشاركون السويديون دعوا إلى محاسبة إسرائيل ووقف التهجير القسري (الأناضول)

كما شددوا على إنهاء سياسة التجويع والحصار، إضافة إلى الضغط لوقف التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة.

Activists move a picture, shot by Reuters photographer Mohammed Jadallah Salem, showing a child from Gaza in front of the Reichstag building, during a protest calling for more commitment of the German government to the children of Gaza and the defense of international law, in Berlin, Germany, July 9, 2025. REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY
مدينة برلين شهدت وقفة احتجاجية طالبت بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل (رويترز)

وفي برلين، طالب المشاركون بوقف تصدير الأسلحة الإسرائيلية، وحمّلوا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم في غزة.

الشرطة الألمانية منعت مظاهرة واعتقلت ناشطين مؤيدين لفلسطين (الأناضول)

ومنعت الشرطة مسيرة وفرضت طوقا أمنيا، واعتقلت عددا من الناشطين، مما أثار انتقادات واسعة.

ضابط شرطة يعتقل متظاهرا أثناء احتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة في ميدان نيبتون في برلين (الأناضول)

وفي بريطانيا، اعتقلت الشرطة 41 شخصا في لندن و16 في مانشستر بتهمة دعم "حركة العمل من أجل فلسطين".

LONDON, UNITED KINGDOM - JULY 12: A protester is arrested as people take part in a protest against Palestine Action's proscription as a terrorist organisation at Parliament Square on July 12, 2025 in London, England. This protest is the second held by pro-Palestinian groups since the UK Parliament's decision to proscribe Palestine Action as a terror group. Yesterday, the UN Human Rights Office announced that 798 people have been killed while trying to access aid in Gaza since the end of May. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
عاصمة بريطانيا لندن سجلت اعتقال عشرات المحتجين على الحرب الإسرائيلية في غزة (غيتي)

ورفع المتظاهرون لافتات ترفض الإبادة وتدعم العصيان المدني ضد شركات مرتبطة بإسرائيل.

LONDON, UNITED KINGDOM - JULY 12: A protester is arrested as people take part in a protest against Palestine Action's proscription as a terrorist organisation at Parliament Square on July 12, 2025 in London, England. This protest is the second held by pro-Palestinian groups since the UK Parliament's decision to proscribe Palestine Action as a terror group. Yesterday, the UN Human Rights Office announced that 798 people have been killed while trying to access aid in Gaza since the end of May. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
الاحتجاج هو الثاني الذي تنظمه الجماعات المؤيدة لغزة منذ قرار البرلمان البريطاني بحظر منظمة العمل الفلسطيني (غيتي )

كما شهدت مدن بريطانية أخرى وقفات مشابهة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب على غزة.

وفي سويسرا، تظاهر نشطاء أمام نصب الكرسي المكسور في جنيف بالتزامن مع قمة الذكاء الاصطناعي، متهمين شركات التقنية بالتواطؤ في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

مدينة جنيف السويسرية احتضنت وقفة احتجاجية تنديدا بتواطؤ شركات التكنولوجيا في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين (الأناضول)

وشهدت مدينة سيدني الأسترالية مظاهرة ضخمة دعما لغزة.

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 13: Demonstrators chant and wave flags and placards during a rally for Gaza on July 13, 2025 in Sydney, Australia. Demonstrators displayed red fabric meters long through Hyde Park to symbolise a 'red line of humanity' then proceeded to march through the central business district (CBD). They are calling for an end to the violence in Gaza and challenge the NSW Minns Labor Government anti-protest laws. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
متظاهرون يهتفون ويلوحون بالأعلام واللافتات خلال مسيرة من أجل غزة في 13 يوليو/تموز 2025 في سيدني بأستراليا (غيتي)

ورفع خلالها المتظاهرون دمية وقماشا أحمر طويلا رمزا لـ"خط الإنسانية الأحمر"، مطالبين بوقف الحرب والتراجع عن قوانين تقييد التظاهر.

متظاهرون يتجمعون في بويرتا ديل سول الإسبانية للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة (الأناضول)

وكان المتظاهرون الإسبان قد خرجوا في مدريد ومدن أخرى دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي.

المتظاهرون الإسبان خرجوا في مدريد ومدن أخرى دعما لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي (الأناضول)

وامتلأت شوارع البرازيل بمتظاهرين احتجاجا على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما رفع بعض المتظاهرين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين العنف المستمر في غزة، كإظهار للتضامن الدولي.

المتظاهرون البرازيليون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين العنف المستمر في غزة كإظهار للتضامن الدولي (الأناضول)

وشهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة رفع فيها اليمنيون شعارات تندد بالعدوان وتطالب بنصرة غزة.

Houthi supporters wave Palestinian flags during a weekly protest against the U.S. and Israel in Sanaa, Yemen, Friday, July 11, 2025. (AP Photo/Osamah Abdulrahman)
اليمنيون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال احتجاج أسبوعي ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء (أسوشيتد برس)

وتأتي هذه الاحتجاجات بينما تواجه إسرائيل قضايا جنائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 58 ألف شهيد منذ بدء الحرب.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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