باكستان تنفي تعرضها لضغوط أميركية للاعتراف بإسرائيل

نفى السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، تعرض بلاده لأي ضغوط أميركية لكي تعترف بإسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الحضور، في فعالية مجتمعية أقيمت في مدينة دالاس والتي تناولت مجموعة من القضايا الوطنية والدولية.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد عن السفير سعيد شيخ قوله إن "موقف بلاده من إسرائيل لم يتغير"، وإنه "متجذر في رؤية مؤسس البلاد، القائد الأعظم محمد علي جناح".

وقال السفير الباكستاني "سياستنا تجاه إسرائيل تتفق مع أيديولوجية القائد الأعظم"، مضيفا أن نهج باكستان تجاه هذه القضية قائم على مبادئ راسخة، ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية".

وحسب "جو"، تأتي تصريحات السفير الباكستاني في ظل تكهنات مستمرة على وسائل الإعلام الدولية بشأن تغير ديناميكيات علاقات العالم الإسلامي مع إسرائيل.

وكان وزير خارجية باكستان السابق جليل عباس جيلاني قال في عام 2023 إن بلاده لا تفكر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وشدد جيلاني على أن موقف بلده ثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها إسلام آباد موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث أكدت على لسان وزير خارجيتها الأسبق شاه محمود قريشي في نهاية 2020 موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية.