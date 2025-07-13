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المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تسوية سرية لتعيين رئيس الشاباك

Chief Justice Yitzhak Amit and fellow Israeli Supreme Court judges preside over a hearing on the government's dismissal of the head of the Shin Bet domestic intelligence service, Ronen Bar, at the high court in Jerusalem April 8, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
انعقاد جلسة سابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
13/7/2025-|آخر تحديث: 15:04 (توقيت مكة)

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد في جلسة استماع سرية عُقدت خلف أبواب مغلقة تسوية بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفقا للتسوية، سيقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 11 سبتمبر/أيلول المقبل اللجنة الاستشارية بالمرشح الذي ينوي اقتراحه.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن مكتب نتنياهو عن تعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي.

وقد تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفعها إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات.

وفي الاتفاق بين النائب العام والحكومة الإسرائيلية، ووفقا لاقتراح القضاة، لم يُذكر اسم ديفيد زيني، وفق الصحيفة.

وخلال الجلسة السرية، اتضح أنه سيتم تقديم التماسات ضد أهلية زيني للمنصب، وليس فقط التماسات ضد إمكانية تعيين رئيس الوزراء له كما قُدّم حتى الآن، ولذلك ستناقش المحكمة هذه المسألة لاحقا.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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