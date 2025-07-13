حصيلة القتل والدمار والتجويع بغزة منذ العدوان الإسرائيلي

شن الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما خلّف عددا كبيرا من الشهداء ودمارا هائلا لحق بالقطاع وبنيته التحتية.

الشهداء

وفقا لوزارة الصحة في غزة استُشهد ما لا يقل عن 58 ألف مدني فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال، وأصيب 138 ألفا و520 آخرين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الأمم المتحدة أن 798 فلسطينيا استُشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء منذ أواخر مايو/أيار الماضي عندما بدأت ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، ومقرها الولايات المتحدة، في توزيع الغذاء.

حيث استشهد 615 مدنيا فلسطينيا قرب مواقع المؤسسة، فيما استشهد 183 على طرق قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد سكان غزة انخفض إلى مليونين و129 ألفا و724 نسمة من مليونين و226 ألفا و544 نسمة في 2023.

نزوح

منذ 18 مارس/آذار الماضي أصدر جيش الاحتلال 54 أمر نزوح، وشملت حوالي 81% من مساحة قطاع غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن هذا يعني أن أكثر من 700 ألف شخص اضطروا إلى النزوح خلال هذه الفترة. ومنذ 8 يوليو/تموز الجاري احتلت إسرائيل 86% من أراضي القطاع.

التجويع

قال برنامج الأغذية العالمي إنه أرسل أكثر من 1200 شاحنة تحمل 18 ألفا و247 طنا من المساعدات الغذائية منذ 21 مايو/أيار عندما أعيد فتح المعابر الحدودية أمام كميات محدودة من مساعداته.

ووفقا للمنظمة الأممية من المتوقع أن يواجه نحو 470 ألف فلسطيني "جوعا كارثيا" بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول هذا العام. ويحتاج نحو 90 ألف طفل وامرأة بشكل عاجل إلى العلاج.

الأضرار

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما يقدر بنحو 436 ألف وحدة سكنية (92% من إجمالي الوحدات) تعرضت للأضرار أو التدمير، إذ تضرر أو دُمر 70% من جميع المباني و81% من جميع الطرق في القطاع.

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وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في أبريل/نيسان الماضي أن 83% من الأراضي الصالحة للزراعة و83% من آبار المياه الزراعية و71% من الصوبات الزراعية تعرضت للتدمير.

الرعاية الصحية

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن 18 مستشفى من أصل 36 في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي فقط.

وتعمل 10 مستشفيات ميدانية من أصل 16، ويعمل ما يزيد قليلا على ثلث مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة بصورة جزئية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن أكثر من مليون طفل بحاجة إلى نوع من الدعم النفسي والاجتماعي.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 1580 من العاملين في مجال الرعاية الصحية استُشهدوا بقصف الاحتلال للمرافق الصحية والقطاع.