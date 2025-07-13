الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع في الفاشر

قال مصدر عسكري إن الجيش السوداني تمكن السبت من صد هجوم لقوات الدعم السريع على الفاشر، بعدما أعلنت الأخيرة سيطرتها على عدة مناطق رئيسية في المدينة الواقعة في غرب السودان.

والفاشر هي المدينة الرئيسية الوحيدة التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، وتفرض عليها حصارا منذ أكثر من عام في خضم حربها مع الجيش منذ إبريل/نيسان 2023.

وأفاد المصدر العسكري أن الجيش مدعوما بفصائل مسلحة متحالفة معه، استعاد سجن شالا ومقر شرطة الاحتياطي المركزي في جنوب غرب المدينة، "مكبدا الدعم السريع خسائر كبيرة".

في المقابل، قال مصدر في قوات الدعم السريع إنها تسيطر بشكل كامل على هذه المواقع نفسها منذ الجمعة، بالإضافة إلى سوق المواشي الواقع في جنوب الفاشر.

وقال صلاح عيسى، أحد سكان حي أولاد الريف في وسط الفاشر، إن قوات الدعم السريع بدأت هجوما الجمعة من جنوب غرب المدينة، متجهة نحو المطار.

وقال شاهد آخر هو محيي الدين عبد الرحمن إن عناصر الدعم السريع شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة، في حين كانوا يستخدمون عادة القصف المدفعي الثقيل لاستهداف مواقع في المدينة.

ونشرت قوات الدعم السريع مساء الجمعة مقاطع فيديو تظهر بعض عناصرها وهم يعلنون سيطرتهم على عدة مواقع في جنوب غرب المدينة.

وكثّفت قوات الدعم السريع منذ مساء الثلاثاء الماضي هجومها على الفاشر.

ووفقا لناشطين محليين، فقد تعرضت المدينة لقصف مدفعي طوال الأربعاء الماضي، وقُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في غارة للدعم السريع استهدفت ملجأ للمدنيين، بحسب مصدر طبي.

ويعاني سكان الفاشر نقصا شديدا في الغذاء والماء والرعاية الصحية.

ومنذ خسارتها العاصمة الخرطوم التي سيطر عليها الجيش في مارس/آذار الماضي، وفي محاولة لبسط سيطرتها على كامل إقليم دارفور، كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر ومخيمات النازحين المحيطة بها.

إعلان

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص وتسببت في مجاعة بمناطق عدة من البلاد، وفق تقارير دولية وأممية.