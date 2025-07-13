صور أقمار اصطناعية تظهر انحسار حرائق الساحل السوري

أظهرت صور أقمار اصطناعية أن حرائق الغابات في الساحل السوري أتلفت نحو 16.6 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في محافظة اللاذقية.

واستند هذا التقدير إلى تحليل أجرته وكالة "سند" التابعة لشبكة الجزيرة، من خلال مقارنة الغطاء النباتي بين 12 و28 يوليو/تموز الجاري، كما كشف حجم الأضرار الناتجة عن الحرائق التي اندلعت منذ 10 أيام.

وأظهرت الصور أيضا إخماد 5 بؤر في جبال اللاذقية، مع بقاء بؤرة واحدة في الشمال الشرقي، أعلنت فرق الحماية المدنية لاحقا السيطرة عليها.

وحللت وكالة "سند" المساحة الإجمالية للحرائق، إذ تبين أن أكبر بؤرة التهمت نحو 14 ألفا و868 هكتارا، في حين بلغت مساحة البؤر الأخرى مجتمعة نحو 1800 هكتار تقريبا.

وتشهد مناطق في ريف اللاذقية حرائق بحلول فصل الصيف، جراء ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الأشجار في تلك المنطقة وسرعة الرياح، وذلك ما يصعب إخمادها.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري اليوم الأحد السيطرة على معظم حرائق الغابات، مع مواصلته العمل على تبريد بعض البؤر التي لا تزال منتشرة في الجبال خشية تمدّد الحرائق مجددا.

وعقّدت الرياح ووجود الألغام ومخلفات الحرب ووعورة التضاريس، فضلا عن ضعف الإمكانات، جهود إخماد الحرائق التي تواصلت على مدى 10 أيام متتالية.