الأركان الأوكرانية تؤكد وقوع 200 اشتباك مباشر مع القوات الروسية

بينما أكدت هيئة الأركان الأوكرانية وقوع 200 اشتباك مباشر مع القوات الروسية على كافة محاور القتال شرقي وجنوبي البلاد، قالت الدفاعات الروسية إنها أسقطت نحو 40 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة.

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية أن الهجمات الروسية تركزت على جبهة باكروفسك شرقي البلاد عبر 60 هجوما مركزا مع مواصلة محاولاتها التمدد من 3 اتجاهات تحيط بها سعيا لتطويقها.

أما وزارة الدفاع الروسية، فقالت إن القوات الروسية أسقطت الليلة الماضية نحو 40 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة، من بينها بيلغورود وفورونيج، مؤكدة تدمير تحصينات ومستودعات ذخيرة أوكرانية في المحور الجنوبي من دونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنها تواصل الضغط على مواقع القوات الأوكرانية في منطقة كارل ماركس في دونيتسك وتستهدفها بالمسيّرات وبالقصف بصواريخ غراد.

وتحدث مراسل الجزيرة في كييف حسان مسعود، عن تصاعد واضح في وتيرة المواجهات والاشتباكات بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على طول الجبهة الممتدة من أقصى شمال الشرق في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا حتى أقصى جنوب الشرق في زاباروجيا في جنوب أوكرانيا.

تشديد الهجمات

وتشهد المقاطعات الأوكرانية هجمات من مختلف المحاور تشنها القوات الروسية، ويقول مراسل الجزيرة إن القوات الأوكرانية تقف في هذه المرحلة على مستوى الدفاع ومحاولة التصدي للهجمات الروسية، وهو ما يجري بشكل أساسي في مقاطعة زاباروجيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحاول قطع طريق أساسي يربط شمال شرق أوكرانيا بأقصى جنوبها والمقاطعات التي تسيطر عليها القوات الروسية في مقاطعة زاباروجيا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تشديد الهجمات الروسية على جبهات أخرى مثل مقاطعة دونيتسك، حيث تحاول تطويق مدينة أساسية فيها هي باكروفسك، وتتقدم في باتجاه حدود مقاطعة أخرى.

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وعن طبيعة العمليات التي تقوم بها القوات الروسية في دونيتسك، يقول مراسل الجزيرة من دونيتسك في إقليم دونباس، بابا ولد حرمة إن القوات الروسية أعلنت سيطرتها على بلديتين في مقاطعة دونيتسك وببلدة كارل ماركس التي كانت استهدفتها خلال الليلة الماضية، وأنها قضت على الجنود الأوكرانيين الذين كانوا هناك ودمرت منصة لإطلاق المسيّرات، وفق تقارير وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف المراسل أن الدفاعات الروسية أعلنت أنها تصدت لهجمات بالمسيّرات شنها الجانب الأوكراني وأسقطت 40 مسيّرة، كما قالت إنها تواصل تقدمها خاصة على المحور الجنوبي لدونيتسك وإنها تسيطر على بلدات متلاحقة، وتتصدى للهجمات الأوكرانية بالمسيّرات وتقضي على نقاط تمركز الجنود الأوكرانيين على طول جبهة القتال.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.