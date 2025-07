إعلان ترويجي لشركة عسكرية إسرائيلية يستخدم مشهد قتل فلسطيني للترويج لدقة أسلحتها

أثارت حملة دعائية جديدة أطلقتها شركة "رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية" موجة واسعة من الغضب والاستنكار، بعدما عرضت الشركة مشهدا حقيقيا يوثق لحظة اغتيال شاب فلسطيني أعزل في شمال مدينة غزة، باستخدام طائرة مسيّرة انتحارية من طراز "سبايك فايرفلاي"، وذلك ضمن إعلان ترويجي لأسلحتها في الأسواق العالمية.

وقد لاقى الفيديو المنشور غضبا عارما عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون فلسطينيون وعرب أن الشركة تروّج لما وصفوه "بدقة صناعتها العسكرية" من خلال قتل شاب جائع كان يبحث عن طعامه، وحاول الفرار للنجاة، إلا أنه قُتل داخل المنطقة المستهدفة.

وفي منشور رسمي عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت الشركة "سبايك فايرفلاي: دقة مثبتة، إعادة تعريف للتفوق التكتيكي. نحتفل بمرور عامين على نشر فايرفلاي عمليا، مبشرين بعصر جديد من الدقة للقوات القتالية التكتيكية. منذ ذلك الاستخدام الأول، أثبت فايرفلاي جدارته في أكثر البيئات صعوبة، موجهًا ضربات دقيقة بأقل قدر من الأضرار الجانبية، حتى في بيئات تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وفي ظل الظروف الجوية السيئة".

SPIKE FIREFLY: Proven Precision, Redefining the Tactical Edge

We mark two years since SPIKE FIREFLY was first operationally deployed-ushering in a new era of precision for the tactical fighting forces.

Since that first use, FIREFLY has proven itself in some of the most… pic.twitter.com/lAJOyVRwEH

— Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) July 7, 2025