أبو عبيدة: سيبقى طيف الضيف كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن طيف القائد العام الراحل للكتائب محمد الضيف سيبقى كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص، بعد أن خط ورفاقه بدمهم الفصل الأخير في سِفر تحرير فلسطين.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أبو عبيدة عبر قناته بتليغرام في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الضيف.

وأكد أبو عبيدة أن طوفان الأقصى أدى لـ"إسقاط الردع الصهيوني إلى الأبد، وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين"، كما أدى إلى إعادة قضية فلسطين إلى الصدارة من جديد.

وأشار إلى أن الضيف "قاد مع إخوته طوفان الأقصى موجهين للعدو أقسى ضربة بتاريخه"، مشددا على أن دماء الضيف اختلطت بـ"دماء أبناء شعبنا وأمتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين".

ووفق أبو عبيدة، لا يزال إخوان الضيف وأبناؤه في العالم يواصلون طريقه ويكبدون الاحتلال مزيدا من الخسائر الإستراتيجية، مؤكدا أن الضيف سيبقى كغيره من القادة العظام نبراسا لكل أحرار العالم.

وشدد على أن القائد السابق لكتائب القسام ظل لعقود ملهما للأجيال التي لم تعرف صورته ولكنها كانت تفخر بفعال كتائبه المظفرة.

وقال أبو عبيدة إن عقودا من الجهاد والمطاردة والتضحية تكللت بالشهادة "ليلتحق قائدنا الكبير الضيف بشهداء شعبنا وقادته".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت حماس إن الضيف أحد أبرز مؤسسي أعظم جناح عسكري مُقاوم في العصر الحديث (كتائب القسام)، تاركا خلفه "إرثا ملهما لأجيال تسعى إلى الحرية والكرامة والنصر والتحرير".

وأكدت حماس -في بيان- أن الضيف ترجل بعد "مسيرة استثنائية دامت أكثر من ثلاثة عقود في مواجهة الاحتلال الصهيوني"، مشيرة إلى أن اسم الضيف لطالما "هز كيان المحتل الغاصب".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن أبو عبيدة استشهاد الضيف وقادة عسكريين آخرين أبرزهم نائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.

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ويوم 13 يوليو/تموز 2024 هاجمت مقاتلات حربية إسرائيلية منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسلسلة غارات مكثفة وأحزمة نارية، أعلن الاحتلال أنها كانت تستهدف اغتيال الضيف.

والثلاثاء الماضي، توعد أبو عبيدة جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف، ملمحا إلى أن المقاومة في غزة قد تتمكن قريبا من أسر جنود إسرائيليين.

وأكد أبو عبيدة، أن القرار الأكثر غباء الذي يمكن أن يتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– سيكون الإبقاء على قواته داخل قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت القسام هجوما كبيرا – عملية "طوفان الأقصى"- على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة انتقاما لمجازر الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين والمقدسات، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين، وأسرت ما لا يقل عن 240 إسرائيليا.