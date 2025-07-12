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اليونيسيف: 27 طفلا يقتلون يوميا في غزة

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT - Fadi Al-Nouri carries the body of his 11-year-old nephew Omar, who was among 10 people, including two women and five children, killed in an Israeli strike while they were waiting to receive nutritional supplements at a Project Hope-run medical clinic in Deir al-Balah, Gaza Strip, Thursday, July 10, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
فلسطيني يحمل طفلا استشهد في غارة إسرائيلية على عيادة طبية في دير البلح وسط قطاع غزة (أسوشيتد برس)
12/7/2025-|آخر تحديث: 05:48 (توقيت مكة)

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في فلسطين كاظم أبو خلف إن 27 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف أبو خلف في مداخلة مع الجزيرة أمس الجمعة أنه لا يوجد تفسير للإسراف في القتل الذي يشهده قطاع غزة.

وتابع أن أكثر من 5 آلاف طفل في غزة دخلوا دائرة سوء التغذية في مايو/أيار فقط.

ووفقا لإحصاءات رسمية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، استشهد أكثر من 18 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة.

والشهر الماضي، أفاد مكتب الإعلام الحكومي باستشهاد 66 طفلا بسبب سوء التغذية في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، حيث تمنع دخول المتطلبات الأساسية، بما فيها حليب الأطفال.

المصدر: الجزيرة

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