هجوم روسي على غرب أوكرانيا وأميركا تستأنف إرسال الأسلحة

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على غرب أوكرانيا خلال الليل، واستهدفت مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، في حين أكدت هيئة الأركان الأوكرانية تنفيذ قواتها 8 ضربات على مواقع روسية، منها نقطتا قيادة طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة "كييف إندبندنت" إن الانفجارات دوت في مدينتي لفيف قرب الحدود مع بولندا وتشيرنفتسي على الحدود مع رومانيا، في حين أفادت شبكة "سوسبيلن" العامة بوقوع انفجار في مدينة لوتسك في شمال غرب البلاد.

وقال عمدة لفيف أندري سادوفي في منشور على تليغرام إن حريقا اندلع في أحد المبانى في لفيف بعد الهجمات.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقت من روسيا وكانت تتجه غربا. وأضافت أن الطائرات المسيرة شوهدت أيضا تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، وفقا لمصادر رسمية.

ونشرت بولندا، الجارة الغربية لأوكرانيا، طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي أثناء الضربات، حسبما قالت القوات المسلحة البولندية على منصة "إكس".

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية عن وقوع 214 اشتباكاً بين القوات الروسية والأوكرانية على الجبهات شرقي وجنوبي أوكرانيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تكثف هجماتها، وتحاول تطويق مدينة "باكروفسك" الإستراتيجية، في مقاطعة دونيتسك.

استئناف الدعم الأميركي

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى وعودا بشحنات أسلحة جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بتقنية الفيديو اليوم الجمعة "بحسب جميع التقارير، فقد تم استئناف شحنات الأسلحة".

ومن المقرر عقد محادثات بشأن الدعم العسكري الأسبوع المقبل مع المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوج وآخرين.

وأوضح زيلينسكي "نحن أيضا بصدد الإعداد لشحنات أسلحة أوروبية جديدة"، مضيفا أنه يتوقع أيضا "خطوات قوية" بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي تعليقا جزئيا لشحنات الأسلحة التي كانت قد وعدت بإرسالها بالفعل لأوكرانيا.