مصادر: إقالة موظفين بوزارة العدل الأميركية شاركوا في تحقيق ضد ترامب

قالت 5 مصادر مطلعة إن وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أنهت أمس الجمعة خدمات عدد من موظفي وزارة العدل الذين عملوا مع المستشار الخاص جاك سميث على التحقيق في احتفاظ الرئيس دونالد ترامب بسجلات سرية وجهود إلغاء انتخابات عام 2020.

وذكر أحد المصادر أنه جرى إنهاء خدمات نحو 20 محاميا وموظف خدمات معاونة ومسؤول شرطة ممن عملوا في تحقيق سميث.

وقالت المصادر إن اثنين على الأقل ممن تقرر إنهاء خدماتهم كانا من الادعاء العام وعملا في الآونة الأخيرة في مكتبي مدعيين عامين آخرين في ولايتي فلوريدا ونورث كارولينا.

وتصدر وزارة العدل منذ يناير/كانون الثاني قرارات بفصل موظفين عملوا في قضايا تتعلق بترامب أو مؤيديه مشيرة إلى صلاحيات ترامب التنفيذية بموجب الدستور الأميركي.

وكان سميث قد رفع قضيتين جنائيتين ضد ترامب في عام 2023، متهمًا إياه بالاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي خلافًا للقانون، وبالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وأُسقطت القضيتان قبل عودة ترامب إلى منصبه.