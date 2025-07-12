الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قتل عنصر بحزب الله بغارة على الخيام

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قتل عنصرا في حزب الله اللبناني، في غارة على منطقة الخيام جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأنه نفذ هجوما في وقت سابق اليوم بمنطقة الخيام جنوبي لبنان، وقضى على عنصر في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع.

ولم يذكر الجيش أي معلومات إضافية عن العنصر، كما لم يعلق حزب الله على الحادث.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها إن شخصا قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة وطى الخيام جنوب لبنان.

ولم تعلن المصادر اللبنانية الرسمية أية تفاصيل بشأن هوية القتيل، حتى الآن.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 239 قتيلا و551 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.