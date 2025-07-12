أخبار|كوريا الشمالية

مناورات جوية بين كوريا الجنوبية وأميركا واليابان ولافروف يزور كوريا الشمالية

This handout photo taken on July 11, 2025 and provided by South Korean Defence Ministry shows US Air Force B-52H bombers (C), South Korean Air Force KF-16 fighter jets (L) and Japanese Air Self-Defense Force F-2 fighter jets (R) flying in formation during a joint air drill over international waters off South Korea's southern island of Jeju. (Photo by Handout / South Korean Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SOUTH KOREAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
قاذفات بي-52 التابعة لسلاح الجو الأميركي (وسط)، وطائرات إف-16 التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي (يسار)، وطائرات إف-2 التابعة للقوات الجوية اليابانية (يمين)، وهي تُحلّق خلال مناورة مشتركة في 11 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)
12/7/2025-|آخر تحديث: 09:25 (توقيت مكة)

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورات عسكرية مشتركة، شاركت فيها طائرات حربية متطورة، قبالة جزيرة "جيجو الجنوبية" في كوريا الجنوبية.

ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن المناورات التي جرت أمس الجمعة تهدف إلى تعزيز قدرات الردع والاستجابة، في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية.

ودعا كبار القادة العسكريين من الدول الثلاث، كوريا الشمالية إلى وقف ما أسموه بـ "الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن المنطقة".

وخلال اجتماعهم الدوري في سول، ناقش رؤساء هيئات الأركان المشتركة من كوريا الجنوبية وأميركا واليابان نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا، دعما لحربها ضد أوكرانيا في مقابل نقل روسيا المحتمل لتكنولوجيا عسكرية حساسة إلى كوريا الشمالية.

Delegations from of South Korea, Japan, and the United States attend the Trilateral Chiefs of Defense meeting (Tri-CHOD) at the Defense Ministry in Seoul on July 11, 2025
جانب من اجتماع رؤساء الدفاع الثلاثي لكوريا الجنوبية واليابان وأميركا في وزارة الدفاع في سيول، 11 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)

روسيا وكوريا الشمالية

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن هذا التطور جاء في سياق ترقب زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كوريا الشمالية، وسط ازدياد التعاون العسكري وغيره من أشكال التعاون بين البلدين، الذي أثار مخاوف بين جيرانهما، وفق ما نقلت الوكالة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى كوريا الشمالية، أمس الجمعة، في أحدث زيارة لمسؤول روسي كبير للدولة
وسط تنامي العلاقات بين البلدين.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov arrives in Wonsan, in North Korea, July 11, 2025. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (وسط) يصل إلى كوريا الشمالية، في 11 يوليو/تموز 2025 (رويترز)

وكانت كوريا الشمالية وروسيا قد تقاربتا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تزود كوريا الشمالية روسيا بآلاف الجنود والذخائر، مقابل المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية ذكر أن كوريا الشمالية ربما تستعد لنشر قوات إضافية في روسيا بعد إرسال أكثر من 10 آلاف جندي للقتال في صفوف القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.

إعلان
المصدر: وكالات

إعلان