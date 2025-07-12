قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين

أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس.

وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي، متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين.

ومن بين المدعين 3 مهاجرين محتجزين ومواطنان أميركيان، تعرض أحدهما للاحتجاز رغم إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.

وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة.

ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات من دون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محام في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، في رسالة بالبريد إلكتروني إن "أي مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون استهدفت أفرادا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماما".

وقالت ماكلولين إن "عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات.

كما أصدرت القاضية مامي إي فريمبونغ أمرا منفصلا يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.

وأصدرت فريمبونغ الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور.

وكتبت في الأمر أن هناك "جبلا من الأدلة" تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الاتحادية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها.

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ترامب يندد ويهدد

في سياق آخر، توفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأميركية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا، نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير نظامي ومواجهات مع متظاهرين.

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد".

وجاء تعليق ترامب على منصة إكس بعد يوم من مداهمة المزرعة في مقاطعة فينتورا، على بعد نحو 90 كيلومترا من لوس أنجلوس، حيث أصيب أحد العمال بجروح خطيرة.

وقال اتحاد عمال المزارع على منصة إكس إن العامل "توفي متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة أمس".

ولم يحدد الاتحاد هوية العامل الذي قيل إنه سقط من ارتفاع 10 أمتار خلال مداهمة، يوم الخميس.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن 200 مهاجر غير نظامي ألقي القبض عليهم خلال مداهمات في مواقع لزراعة الماريغوانا في كاربينتيريا وكاماريلو، الخميس، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال "من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر".

وردت شركة "غلاس هاوس براندز" المالكة للمزارع في بيان بأنها "لم تنتهك عن علم ممارسات التوظيف المعمول بها ولم تقم بتوظيف قاصرين على الإطلاق"، مشيرة إلى أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين.