مواقع إخبارية إسرائيلية: حدثان أمنيان صعبان في الشجاعية وخان يونس

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بوقوع ما وصفته بحدثين أمنيين صعبين، أحدهما في خان يونس (جنوبي القطاع)، والآخر في الشجاعية (شرق مدينة غزة) اليوم السبت.

في غضون ذلك، تحدثت مصادر للجزيرة عن هبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس، وأشارت المصادر إلى تنفيذ الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي شمالي مدينة خان يونس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إصابة جنديين في اشتباك شمالي القطاع إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع على دبابة ليلة الخميس إلى الجمعة.

كما أُعلن لاحقا عن إصابة قائد دبابة بجروح خطرة في حادث آخر خلال ساعات النهار.

وبعد يوم من بثها مشاهد لمحاولتها أسر جندي إسرائيلي في خان يونس قبل قتله، نشرت كتائب القسام صورة أرفقتها بتعليق قالت فيه "إن حظ الجندي أبراهام أزولاي سيئ، لكن مصير الجندي التالي سيكون أفضل، كأسير جديد لدى القسام".

يذكر أن أبراهام أزولاي هو الجندي الإسرائيلي الذي حاولت كتائب القسام أسره قبل قتله.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت الخميس دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار، تم إعدادها مسبّقا، في منطقة "المسلخ" (جنوب غربي مدينة خان يونس).

كما بثت كتائب القسام في قطاع غزة صورا لهروب جندي إسرائيلي من مقاتلي القسام، وهو ما قالت القسام إنه يتناقض مع الرواية الإسرائيلية عن المواجهات التي تجري في القطاع.

من جهتها، قالت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) إنها قصفت بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي على جبل الصوراني (شرق حي التفاح بمدينة غزة) ودمرت جرافة في شرق خان يونس.

وكانت سرايا القدس أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي على جبل الصوراني، وبثت صورا لعملية القنص.