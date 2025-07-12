عاجل | الرئيس التركي: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب
12/7/2025-|آخر تحديث: 11:07 (توقيت مكة)
عاجل | الرئيس التركي: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب
عاجل | الرئيس التركي: حاربنا الإرهاب وتقربنا من الإخوة الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم
عاجل | الرئيس التركي: شعب غزة المظلوم يتعرض للإبادة وسنقف إلى جانبهم
عاجل | الرئيس التركي: في كل دول العالم التي حاربت الإرهاب لم يكن الخيار المسلح خيارها الوحيد ونحن لم نتنازل للمنظمة
عاجل | الرئيس التركي: بدءا من يوم أمس دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 41 عاما مرحلة النهاية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة