شهيدان أحدهما أميركي الجنسية قرب رام الله وتجدد الاقتحامات بالضفة

أكدت مصادر فلسطينية أن أحد الشهيدين اللذين قتلهما مستوطنون قرب رام الله يحمل الجنسية الأميركية، في حين تجددت الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

واعتدى مستوطنون بالضرب المبرح أمس الجمعة على الشاب سيف الله كامل مسلَّط (23 عاما) في بلدة سنجل شمال رام الله مما أدى لاستشهاده.

كما استشهد الشاب محمد الشلبي (23 عاما) في البلدة نفسها بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مسلَّط ولد في بورت شارلوت بفلوريدا وسافر إلى الضفة الغربية في يونيو/حزيران الماضي لزيارة عائلته في قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

وقالت الخارجية الأميركية للجزيرة إنها على علم بتقارير عن وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أنه ليس لديها أي معلومات إضافية احتراما لخصوصية الأسرة في هذه الأوقات العصيبة، كما قالت إنه "ليست لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل سابقا عددا من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية في الضفة الغربية، ولم تسفر التحقيقات عن أي إدانة أميركية لقتل هؤلاء المواطنين الأميركيين.

سيف الدين مصلط و محمد عوض ارتقيا على يد المستوطنين بوحشية في سنجل شمال رام الله pic.twitter.com/aYoKmKMvE6 — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) July 11, 2025

الهجوم على سنجل

وكان مستوطنون مسلحون هاجموا أمس سنجل مما دفع دفع عشرات الشبان للتصدي لهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه بالإضافة للشهيدين أصيب 40 فلسطينيا خلال المواجهات مع المستوطنين في الأراضي الواقعة بين بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن هجوم المستوطنين الجديد على بلدة سنجل جرى تحت حماية قوات الاحتلال.

وقالت المصادر إن مجموعات المستوطنين منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى شبان محاصرين في الأحراج المحيطة بسنجل.

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من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع المصابين في الرأس في البلدة جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين، ونقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج.

وتم العثور على الشهيد محمد الشلبي مفارقا للحياة بعد ساعات من البحث عنه، وقالت مصادر فلسطينية إنه أصيب برصاصة في الصدر.

وقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوم المستوطنين على بلدة سنجل، ورأت أنه تأكيد على نهج الاحتلال ومخططاته الاستئصالية بحق الفلسطينيين.

وفي محافظة الخليل جنوبا، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيَيْن برضوض، في هجوم شنه مستوطنون أمس على قرية سوسيا.

وأوضحت مصادر للجزيرة، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن الفلسطينيين في القرية، فأصيب اثنان من الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لهم.

وتواترت هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

#متابعة | قوات الاحتلال تعتقل الشاب صدام النصار من الحي الشرقي بمدينة جنين. pic.twitter.com/wVJhgVyYhF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 12, 2025

اقتحامات جديدة

في غضون ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية الليلة الماضية الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة واعتقلت شابا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم الأمعري بمدينة رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت كذلك بلدات في الخليل (جنوبي الضفة) بينها حلحول والسموع.

وشملت الاقتحامات الليلية أيضا بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.

ومنذ بدء الحرب على غزة، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة عن استشهاد 996 فلسطينيا على الأقل وإصابة 7 آلاف واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين.