غارات ليلية دامية وعمليات نسف جديدة للمباني في غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت والليلة الماضية، غارات دامية أوقعت شهداء ومصابين في مدينتي غزة وخان يونس، كما نفذت المزيد من عمليات نسف المباني بالقطاع.

وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 وإصابة 10 آخرين فجر اليوم، إثر غارة استهدفت منزلا في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقبيل ذلك، قصفت طائرات الاحتلال مبنى يؤوي نازحين في حي الرمال غربي المدينة، مما أسفر عن 4 شهداء ومصابين.

#صورة| إندلاع حريق جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بشارع الوحده وسط مدينة غزة pic.twitter.com/TdcRJvKHRC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 12, 2025

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية نفذت فجر اليوم والليلة الماضية غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة، والتي تشمل أحياء بينها التفاح والشجاعية.

ورافق الغارات الجوية قصف مدفعي، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة تجاه شمال غرب مدينة غزة.

وفي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فجرت قوات الاحتلال روبوتا في منازل بمحيط مسجد صلاح الدين.

وشمال القطاع، أطلقت مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" النار على منازل في منطقة الزرقاء بجباليا البلد.

وإلى الشرق من جباليا البلد، نفذت قوات الاحتلال فجرا عمليات نسف ضخمة للمباني السكنية، وفقا لمصادر فلسطينية.

📸 نقل جثامين 7 شهداء إلى مستشفى الكويت الميداني عقب ارتكاب مجزرة بقصف طائرات الاحتلال لخيام النازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة قبل قليل#غزة_تُباد pic.twitter.com/OsXveyH6ac — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 11, 2025

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خيام النازحين

وفي جنوب القطاع، تعرّضت منطقة المواصي المكتظة بالنازحين لسلسلة من الغارات الجوية فجر اليوم والليلة الماضية.

فقبيل منتصف الليل، استهدفت إحدى الغارات خياما للنازحين في المنطقة، مما أسفر عن استشهاد 7 وإصابة آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنها مستشفى الكويت الميداني.

وأسفرت غارة منفصلة على مواصي خان يونس عن استشهاد فلسطيني آخر.

وقالت مصادر فلسطينية إن من بين شهداء الغارات الليلية الأسير المحرر عماد منصور.

وكان جيش الاحتلال اغتال الثلاثاء الماضي 6 أسرى محررين، بينهم 5 من مبعدي صفقة وفاء الأحرار، في كل من خان يونس ودير البلح.

#فيديو| مشاهد من نسف الاحتلال لمبان سكنية بمدينة خانيونس pic.twitter.com/SIJNJo7gal — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 11, 2025

وبالتوازي مع استهدف خيام النازحين، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة لمبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع، استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون الليلة الماضية في غارتين إسرائيليتين على دير البلح.

وتجددت الغارات على دير البلح فجر اليوم، وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت بأن 45 فلسطينيا، بينهم 11 من المجوّعين، استُشهدوا جراء القصف وإطلاق النار أمس الجمعة.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استُشهد 7300 فلسطيني وأُصيب ما يقرب من 26 ألفا، حسب أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

وبين الشهداء نحو 800 من المجوّعين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال والمتعاقدون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية عند مراكز أُقيمت لتوزيع المساعدات وباتت أشبه بـ"مصايد موت"، وفقا لوصف مسؤولين أمميين.