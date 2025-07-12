شاهد.. مقاوم فلسطيني يتسلل ويلقي عبوات داخل آلية إسرائيلية بشمال غزة

أظهر مقطع فيديو مقاوما فلسطينيا وهو يتجه بسرعة نحو آلية إسرائيلية كانت متوقفة في منطقة بشمال قطاع غزة ويلقي عبوات بداخلها، ثم يعود مسرعا دون أن يصاب بأي أذى إلى المكان الذي انطلق منه.

وأظهر المقطع الذي بثته هيئة البث الإسرائيلية اندلاع النيران في الآلية الإسرائيلية، حيث تصاعد دخان كثيف منها وانتشر في كامل المنطقة.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن مقطع الفيديو تضمن هجوما لمقاتلين فلسطينيين شمالي القطاع، استهدف أحدهم آلية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي".

وفي نفس السياق، ذكرت مواقع إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين خرجوا من الأنفاق واشتبكوا مع جنود الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مشهد مماثل، كان أحد مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد تسلل إلى قلب منطقة عسكرية إسرائيلية شديدة التحصين، وصعد فوق ناقلة جند مدرعة، وألقى عبوة "شواظ" الناسفة داخل قمرة القيادة، قبل أن ينسحب من الموقع بمهارة. وكان ذلك في كمين بخان يونس، وأسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين.

وتقوم فصائل المقاومة الفلسطينية في الفترة الأخيرة بعمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع وخاصة في خان يونس والشجاعية وجباليا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.