المستوطنون يكثّفون انتهاكاتهم بالضفة وشهيد ثانٍ في رام الله

تصاعدت اعتداءات المستوطنين اليوم السبت في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، لكنها تركزت أساسا في الخليل (جنوب).

وقالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين -بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي– اقتحموا البلدة القديمة في الخليل، كما اعتدوا على فلسطينيين وممتلكاتهم في صوريف (شمال الخليل) أيضا.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال سلم سكان بلدتي سعير وشيوخ في الخليل قرارا بمصادرة آلاف الدونمات لصالح التوسع الاستيطاني.

كما اعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية شرقي ترمسعيا، وهاجموا مدرسة شمال مدينة أريحا في الوسط الشرقي للضفة.

شهيدان، أحدهما بالضرب حتى الموت.. مستوطنون يقتلون الشاب سيف الله مصلط، خلال تصديه لهم في أطراف بلدة سنجل شمال رام الله pic.twitter.com/upfWyeCR49 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 12, 2025

شهيد الضرب المبرح

وفي رام الله (وسط الضفة) صعد المستوطنون أيضا اعتداءاتهم لا سيما في بلدة سنجل (شمالي المدينة) حيث استشهد الفلسطيني سيف الدين مصلط بعدما اعتدى مستوطنون عليه بالضرب المبرح.

وحسب مصادر صحفية محلية، عُثر لاحقا على جثة شهيد آخر هو الشاب محمد رزق حسن شلبي (23 عاما) في المواجهات نفسها "جراء إصابته بطلق ناري في الصدر"، كما أصيب حوالي 40 آخرين في الاعتداء نفسه.

وأمس، استشهد فلسطينيان قرب رام الله على أيدي مستوطنين. وأكدت مصادر فلسطينية أن أحد الشهيدين يحمل الجنسية الأميركية.

وقد تكثّفت هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 645 يوما إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة غير مسبوقة.