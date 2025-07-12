الشرع في أذربيجان وتفاهم بشأن الطاقة بين دمشق وباكو

بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت، زيارة رسمية إلى أذربيجان، هي الأولى لهذا البلد منذ توليه منصبه.

والتقى الشرع والوفد المرافق له رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو.

ولم تحدد وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التي نشرت الخبر مدة الزيارة أو تفاصيل أخرى عنها.

وزار الشرع بعد توليه رئاسة سوريا في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تركيا وفرنسا ومصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت.

وعلى هامش زيارة الشرع لأذربيجان، وقّع البلدان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من تركيا.

ووقّع على التفاهم كلٌ من وزير الطاقة السوري محمد البشير، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني ورئيس مجلس الرقابة في شركة النفط الحكومية المعروفة اختصارا بـ"سوكار"، ونصت المذكرة على التعاون والتنسيق في استكشاف النفط.

وقال البشير، في منشور على حسابه في منصة إكس، إن الوفد السوري ناقش مع المسؤولين الأذربيجانيين سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا.

وأضاف "وقّعنا الاتفاق مع شركة سوكار لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات إستراتيجية تخدم الوطن والمواطن".