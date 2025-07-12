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لماذا أقالت الخارجية الأميركية أكثر من 1300 موظف؟

A laid-off employee fights back tears while carrying a box of office belongings as she leaves the US State Department in Washington, DC, on July 11, 2025. The US State Department began laying off more than 1,300 employees as part of President Donald Trump's campaign to massively downsize the federal government workforce. A State Department official said 1,107 members of the civil service and 246 Foreign Servicea employees were being informed that they were being fired. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
تم تسريح أكثر من 1300 موظف من وزارة الخارجية الأميركية في إطار حملة يقودها الرئيس ترامب لتقليص القوة العاملة الفدرالية (الفرنسية)
12/7/2025-|آخر تحديث: 11:56 (توقيت مكة)

باشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف في إطار حملة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفدرالية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد أُبلغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم عبر البريد الإلكتروني.

Fired US State Department workers carry their belongings as they leave the building in Washington, DC, on July 11, 2025. The US State Department began laying off more than 1,300 employees as part of President Donald Trump's campaign to massively downsize the federal government workforce. A State Department official said 1,107 members of the civil service and 246 Foreign Service employees were being informed that they were being fired. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
موظفون مفصولون من وزارة الخارجية الأميركية يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم المبنى في واشنطن، في 11 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)

 

انتقادات

وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية".

وجاء في بيان للرابطة "في لحظة عدم استقرار كبير عالميا، مع الحرب في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية".

وتابع البيان "نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات".

Supporters of fired US State Department workers hold signs outside the building in Washington, DC, on July 11, 2025. The US State Department began laying off more than 1,300 employees as part of President Donald Trump's campaign to massively downsize the federal government workforce. A State Department official said 1,107 members of the civil service and 246 Foreign Service employees were being informed that they were being fired. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
محتجون يحملون لافتات تعترض على قرار وزارة الخارجية الأميركية بإقالة أكثر من 1300 موظف، وذلك في واشنطن بتاريخ 11 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)

ونقلت واشنطن بوست تصريحا لأليكس بيل، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية ورئيس حالي لنشرة العلماء الذريين: "لقد قاموا بتخفيضات مؤثرة في خبراء رئيسيين في مجال التجارب النووية والتحقق النووي وجهود إنهاء إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة".

وأضاف "هذه التخفيضات لن تؤدي إلا إلى زيادة التهديدات النووية التي تواجه هذه الأمة".

وأعرب موظفون سابقون في الوزارة عن قلقهم من أن فقدان المعرفة المؤسسية سيؤثر على قدرة الوزارة في أداء مهامها.

A fired US State Department worker pushes his belongings in a shopping cart as he leaves the building in Washington, DC, on July 11, 2025. The US State Department began laying off more than 1,300 employees as part of President Donald Trump's campaign to massively downsize the federal government workforce. A State Department official said 1,107 members of the civil service and 246 Foreign Service employees were being informed that they were being fired. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
موظف مفصول من وزارة الخارجية الأميركية يدفع متعلقاته في عربة تسوق أثناء مغادرته مبنى الوزارة في واشنطن، في 11 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)

وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد 3 أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.

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وكانت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح الآلاف من موظفي الحكومة.

A sign is seen outside the US State Department in Washington, DC, on July 11, 2025. The US State Department began laying off more than 1,300 employees as part of President Donald Trump's campaign to massively downsize the federal government workforce. A State Department official said 1,107 members of the civil service and 246 Foreign Service employees were being informed that they were being fired. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن (الفرنسية)

إعادة هيكلة

ومن جانبه كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أبلغ الكونغرس في مايو/أيار الماضي أن الوزارة تخطط لتقليص قوتها العاملة في الولايات المتحدة بأكثر من 15%، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه روبيو بـ"بيروقراطية منتفخة تعيق الابتكار وتسيء إدارة الموارد".

واتهم روبيو بعض الإدارات داخل الوزارة بتبني "أيديولوجيا سياسية متطرفة".

TOPSHOT - US President Donald Trump speaks as Secretary of State Marco Rubio (L) looks on during a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, on July 8, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (الفرنسية)

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضا كبيرا في الوظائف والإنفاق عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك قبل أن تدب الخلافات بين الملياردير والرئيس.

ويتهم معارضو ترامب أن الرئيس الأميركي وإدارته يطبقون أجندة ما يُعرف بمشروع 2025، التي أوصت إدارة الرئاسة أن تركز على 4 جبهات واسعة ستقرر مستقبل أميركا"، وإحدى هذه الجبهات الرئيسية كانت ما يصفه المشروع بـ "تفكيك الدولة الإدارية وإعادة الحكم الذاتي إلى الشعب الأميركي".

حيث إن بول دانز، وهو الرئيس السابق لمنظمة "هيرتيج" التي تقود المشروع، قد أوضح في رؤيته أن تصحيح المسار في أميركا يتطلب ثورة تنظيمية لا مجرد إصلاح إداري.

وتبلورت لديه الفكرة المؤسسة لمشروعه الكبير؛ الموظفون هم السياسة، والسلطة تنبع من وجود الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة.

ورغم نفي الإدارة الأميركية، ونفي ترامب، لأي صلة بمشروع 2025، فإن منتقديه يرون في سياساته التي يتخذها اليوم، تشابها كبيرا مع الأجندة التي يتبناها المشروع المثير للجدل.

المصدر: الفرنسية + الواشنطن بوست

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