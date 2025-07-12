الأذربيجاني أرغوج كالانتارلي أمينا عاما للدفاع المدني الدولي وخطابه الأول عن غزة

أُُعلن انتخاب الأمين العام للمنظمة الدولية للدفاع المدني (ICDO) في جلسة عقدت في باكو، وفقًا لوكالة أنباء أذربيجان .

وانتخب العقيد أرغوج كالانتارلي، رئيس إدارة العلاقات الدولية في وزارة الطوارئ بجمهورية أذربيجان، بالإجماع لهذا المنصب.

وبعد انتخابه، ألقى كالانتارلي خطابا أشار فيه إلى "كارثة إنسانية على نطاق لا يمكن تصوره" في غزة والضفة الغربية المحتلة، لافتا إلى أن فلسطين دولة عضو في المنظمة الدولية للدفاع المدني.

وأضاف أن "الغذاء، الماء، الدواء، والمأوى، لم تعد مجرد حقوق أساسية"، مضيفًا أن "أحباءنا الفلسطينيين يتسربون من بين أيدينا" في إشارة إلى عداد الشهداء اليومي.

وتسهم المنظمة الدولية للدفاع المدني في تطوير أنظمة من الدول لحماية السكان والممتلكات والبيئة من الكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان، وبفعل النزاعات.

وقد ترشح للمنصب 4 من أربع دول أعضاء في المنظمة، أذربيجان، صربيا، بوركينا فاسو، وتونس، ما أسفر في نهاية المطاف عن فوز أرغوج كالانتارلي.