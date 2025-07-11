وفاة "الصيني المضحك" في باريس والسبب هاتفه النقال

في واقعة فاجأت جميع متتبعي ومحبي الكوميدي الفرنسي الشهير، ذي الأصول الصينية بون هاي مين، حيث أعلنت السلطات الفرنسية وفاته أمس، والعثور على جثته بجوار العمارة التي يقطنها.

والمفاجأة هي الطريقة التي لقي بها الكوميدي حتفه، وعمره لا يتجاوز 43 عاما.

ونقلت صحيفة لوباريزيان عن فيليب ديلماس، منتج الكوميدي الراحل، "إن بون هاي مين كان يحاول استرجاع هاتفه النقال سقط منه في مكان ضيق بنافذة شقته، لكنه انزلق وسقط من النافذة الموجودة في الطابق الثامن بالدائرة 17 في باريس.

وبحسب لوباريزيان، فإن الشرطة عثرت على هاتف الكوميدي في مزراب النافذة، كما لاحظت وجود منفضة سجائر على حافة الشرفة.

وأكد المصدر نفسه أنه لم يُعثر على أي رسالة وداع داخل الشقة، ما ينفي شبهة الانتحار، حيث فتحت نيابة باريس تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة، وسط ترجيحات بأن الحادثة عرضية.

غير أن الصحيفة الفرنسية تقول إن بون هان مين عانى خلال الفترة الأخيرة من ظروف صعبة، ومن "فوضى نفسية"، حيث نقل إلى المستشفى في جزيرة ريونيون أثناء جولته الفنية.

وبدأت أحواله تتحسن عندما عاد أخيرا إلى المسرح بعرض جديد بعنوان "اقتل بون" (Kill Bun)، وكان من المقرر، أن يقدمه مساء الجمعة أمام جمهور مونتريال في كندا.

اشتهر بون هاي مين بلقب "الصيني المضحك"، وقد انضم إلى نادي "جمال كوميدي كلوب" للكوميدي والسينمائي الفرنسي المغربي جمال دبوز، وانطلق بعدها في عالم الكوميديا والفن، وكان آخر فيلم شارك فيه "أستيريكس وأوبيليكس: إمبراطورية الوسط" الذي صدر في عام 2023.

وقد عاني بون هاي مين كثيرا في بداية مشواره الفني، وعاش ظروفا قاسية في العاصمة باريس، وظل فترة بلا مأوى، حتى أثناء بدء عروضه.

وعن تلك الفترة قال في تصريح سابق لصحيفة لوباريزيان: "كنت أُضحك 2000 أو 3000 شخص داخل القاعة، وساعة بعدها أذهب وأنام وحيدا عند محطة الترام".