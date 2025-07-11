قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخص وأصيب 5 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الجمعة، في أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في النميرية بقضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على سيارة كانت تسير على طريق النميرية-الشرقية في بلدة النميرية.

وفي محافظة النبطية أيضا، أفادت الوكالة بأن دورية إسرائيلية خرقت خط الانسحاب في خراج (منطقة كثيفة الأشجار) بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا، حيث توغلت لمسافة 400 متر داخل الأراضي اللبنانية، وأطلقت النار باتجاه رعاة ماشية، دون أن يُسفر ذلك عن إصابات.

كما تحدثت الوكالة عن تحليق كثيف وعلى علو منخفض لطائرات مسيّرة إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، ما يعكس تصعيدا إضافيا من جانب تل أبيب.

وفي ظل هذا التصعيد المتكرر، تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تصفه بـ"البنى العسكرية لحزب الله"، وتمنع إعادة تأهيلها، في وقت تشدد فيه بيروت على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، إنه رغم انفتاحه على "حالة اللاحرب" مع إسرائيل، فإن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".