شاهد.. سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا شرقي غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من قنص مقاتليها جنديا إسرائيليا شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لموقع مستحدث لقوات الاحتلال الإسرائيلي أعلى جبل الصوراني شرقي حي التفاح.

واستهدفت عملية القنص جنديا إسرائيليا في الموقع المستحدث، المزود بمنظومة تصوير ومراقبة، قبل إصابته إصابة مباشرة، مما أدى إلى سقوطه أرضا على الفور.

وقبل يومين، أعلنت سرايا القدس -عبر قناتها على تلغرام- قنص أحد جنود الاحتلال المتمركزين أعلى جبل الصوراني بحي التفاح.

وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وفي مؤشر واضح على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، قُتل 39 جنديا وضابطا في قطاع غزة -وفق صحيفة يديعوت أحرونوت- منذ استئناف إسرائيل الحرب يوم 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025.