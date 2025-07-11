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بالصور.. 30 عاما على مذبحة سربرنيتسا التي ما زالت تَقطُر دما وتنزف دمعا

Bosnian Muslim women react amid grave stones of victims killed during the Srebrenica genocide, at the Srebrenica Genocide Memorial in Potocari, Bosnia and Herzegovina, July 11, 2025. REUTERS/Amel Emric
نساء مسلمات بوسنيات وسط شواهد قبور الضحايا الذين قتلوا خلال الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 2025 (رويترز)
11/7/2025-|آخر تحديث: 14:55 (توقيت مكة)

احتشد آلاف الأشخاص من البوسنة والهرسك ودول أخرى في بلدة سربرنيتسا لإحياء الذكرى الـ30 لمذبحة عام 1995 التي سُميت على اسم البلدة، وشهدت مقتل أكثر من 8 آلاف صبي ورجل بوسني مسلم، وتم الاعتراف بها باعتبارها الإبادة العرقية الوحيدة في أوروبا بعد المحرقة النازية.

وسيوارى الثرى 7 ضحايا تم تحديد هويتهم مؤخرا، اليوم الجمعة، في جنازة جماعية داخل مقبرة آخذة في الاتساع قرب سربرنيتسا، إلى جوار ما يربو على 6 آلاف ضحية تم دفنهم هناك بالفعل.

وتقام هذه الجنائز سنويا للضحايا الذين ما زالت جثثهم تُستخرج من عشرات المقابر الجماعية حول بلدة سربرنيتسا.

ورغم ذلك، غالبا لا يستطيع ذوو الضحايا سوى دفن أجزاء من رفاتهم، إذ عادة ما يتم العثور عليها في مقابر جماعية مختلفة، تفصل بينها كيلومترات أحيانا.

Muslim people mourn beside the coffins of their relatives, victims of the 1995 Srebrenica genocide, ahead of the mass burial in Potocari, Bosnia, Thursday, July 10, 2025. (AP Photo/Armin Durgut)
ما زالت تتكشف حقائق جديدة بشأن هويات ضحايا المذبحة مما يزيد من عمق الجرح التاريخي الذي ما زالت آثاره ماثلة حتى يومنا هذا (أسوشيتد برس)

 

A Bosnian Muslim woman looks at the details of a grave stone amid others, of victims killed during the Srebrenica genocide, at the Srebrenica Genocide Memorial in Potocari, Bosnia and Herzegovina, July 11, 2025. REUTERS/Amel Emric
لنقوش الإبادة أثر في الذاكرة قد يكون أكثر عمقا من الآثار التي تُنقش على الحجر (رويترز)

 

***داخلية**** "بالأمس سربرنيتسا.. اليوم غزة": مسيرة تضامنية تجوب سراييفو في ذكرى سربرنيتسا
يعي سكان البوسنة جيدا ما الذي تعنيه الإبادة وما الذي تعنيه المذبحة فذكرى سربرنيتسا ماثلة أمامهم بالبث الحي في غزة (الجزيرة)

 

Personal documents found in a mass grave are shown as a part of the exhibition “Lives Beyond the Fields of Death” opened at the Srebrenica Memorial Center in Potocari, Bosnia, Thursday, July 10, 2025. (AP Photo/Armin Durgut)
لضحايا المذبحة ذكرى وأسماء وصفات وأحلام دُفنت، ولذويهم ذاكرة لا تنسى فأهل الدم أحق الناس به (أسوشيتد برس)

 

epa12230306 Citizens pass through the town in the memory of 30 years Srebrenica genocide in Zagreb, Croatia, 10 July 2025. Victims of the genocide will be buried in Srebrenica at the Potocari Memorial Center on the 29th anniversary of the massacre on 11 July 2024. Bosnian Serb soldiers massacred 8,372 Bosnian Muslim men after capturing the former Bosnian Muslim enclave in Srebrenica on 11 July 1995, during the war in Bosnia and Herzegovina from 1992 to 1995. EPA/ANTONIO BAT
المظاهرات لا تُحيي موتى المذابح لكنها تحيي موات القلب من أن يعتاد سيلان الدم (الأوروبية)

 

A Bosnian Muslim woman reacts as she stands amid grave stones of victims killed during the Srebrenica genocide, at the Srebrenica Genocide Memorial in Potocari, Bosnia and Herzegovina, July 11, 2025. REUTERS/Amel Emric
صمت مقابر الإبادة شاهد صاخب على جُرم القاتل (رويترز)
المصدر: وكالات

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