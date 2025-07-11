القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا

أعلنت فصائل المقاومة عن عمليات جديدة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية المتوغلة إلى محاور مختلفة في قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه احتمالات التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن مقاتليها فجروا دبابة ميركافا بـ"عبوة أرضية شديدة الانفجار"، كانت معدة مسبقا -أمس الخميس- بمنطقة "المسلخ" جنوب غربي خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

ومساء الخميس، أعلنت القسام أنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" -الثلاثاء الماضي- قرب مفترق الشيخ ناصر وسط خان يونس.

كما أعلنت قصف تجمع للقوات والآليات الإسرائيلية بقذائف الهاون من العيار الثقيل والمتوسط في منطقة "البداو" شمالي خان يونس.

في السياق ذاته، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، إن مقاتليها قصفوا بالصواريخ "مقر قيادة وسيطرة" لجيش الاحتلال أعلى جبل الصوراني شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وكذلك، بثت سرايا القدس مشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال شرقي حي التفاح، ووثقت اللقطات إصابته إصابة مباشرة وسقوطه أرضا.

وأعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تدمير جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بـ"عبوة برميلية" من نوع "ثاقب" خلال توغلها وسط خان يونس، الاثنين الماضي.

وفي مؤشر واضح على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، قُتل 39 جنديا وضابطا إسرائيليا في قطاع غزة -وفق صحيفة يديعوت أحرونوت- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025.

والثلاثاء الماضي، توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف، ملمحا إلى أن المقاومة في غزة قد تتمكن قريبا من أسر جنود إسرائيليين.