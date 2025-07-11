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"العمال الكردستاني" يشترط الإفراج عن زعيمه أوجلان لدخول السياسة

SULAYMANIYAH, IRAQ - JULY 11: The first group of PKK terrorists, (listed as a terrorist organization by Turkiye, the U.S. and the EU), lays down and destroys their weapons in Sulaymaniyah, northern Iraq on July 11, 2025. In May, the terror group PKK, decided to dissolve and lay down its arms. The announcement followed a February statement by jailed PKK ringleader Abdullah Ocalan, who called for the dissolution of the PKK and its affiliated groups, urging an end to the armed campaign that has lasted more than four decades. In its 40-year terror campaign against Türkiye, the PKK – listed as a terrorist organization by Türkiye, the US, and EU – has been responsible for the deaths of over 40,000 people, including women, children, infants and the elderly. ( Stringer - Anadolu Agency )
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني يرمون أسلحتهم لحرقها في خطوة رمزية خلال مراسم نزع السلاح بالسليمانية (الأناضول)
11/7/2025-|آخر تحديث: 23:09 (توقيت مكة)

اشترط حزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة الإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999 للانخراط في الحياة السياسية التركية، وذلك بعد ساعات من تدشينه نزع سلاحه في مراسم رمزية بمحافظة السليمانية في كردستان العراق.

وقالت الرئيسة المشاركة للجنة التنفيذية للحزب بسي هوزات في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "إنه شرطنا ومطلبنا الأساسي" لمواصلة عملية السلام.

وترى هوزات (47 عاما) أنه "يمكن أن نعود وتتم تسوية كل شيء في غضون أسبوع" إذا تحقق هذا المطلب سريعا، وإلا "فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية بنجاح".

Bese Hozat, the co-chair of the Kurdistan Workers' Party (PKK)'s executive committee, speaks during an interview to AFP in Sulaimaniyah, in Iraq's autonomous Kurdistan region, on July 11, 2025.
هوزات: يجب على تركيا اعتماد تعديلات دستورية وإصلاحات قانونية جادة وبعيدة المدى (الفرنسية)

وأوضحت القيادية في الحزب أنهم يريدون "الذهاب إلى تركيا والانخراط في السياسة الديمقراطية".

واستدركت "لكن يجب اعتماد تعديلات دستورية وإصلاحات قانونية جادة وبعيدة المدى"، موضحة أنه بدون تلك الضمانات "سيكون مصيرنا السجن أو الموت".

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة عن أمله في أن يكون تخلي تنظيم "بي كيه كيه" عن السلاح فاتحة خير على طريق تحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

وقال أردوغان في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا في سبيل ضمان أمن بلادنا وطمأنينة شعبنا وإرساء السلام الدائم بمنطقتنا".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية العراقية ببدء حزب العمال الكردستاني تسليم السلاح، معتبرة أنه تطور مهم يجسد بداية لمسار نزع سلاحه.

بدء نزع السلاح

ودشن 30 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني -بينهم نساء- اليوم الجمعة مسار إلقاء السلاح في مراسم قرب مدينة السليمانية شمالي العراق، بعد شهرين من إعلان المقاتلين الأكراد إنهاء 4 عقود من نزاع مسلح ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

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وفي 12 مايو/أيار الماضي أعلن التنظيم المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا والغرب الماضي حل نفسه وإلقاء سلاحه، منهيا بذلك نزاعا تسبب لفترة طويلة في توتير علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان الذي طالب من سجنه في جزيرة إمرالي بإنهاء العمل المسلح المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي والدخول في العمل السياسي الديمقراطي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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