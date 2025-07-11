الرئيس الكيني يوافق على تعيين مسؤولين جدد لقيادة هيئة الانتخابات

وافق الرئيس الكيني وليام روتو على تعيين رئيس جديد و6 مفوضين لرئاسة هيئة الانتخابات، وفقا لإشعار قانوني، مما يُشكّل خطوة مهمة في بلد له تاريخ طويل من الانتخابات المثيرة للجدل.

من المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في كينيا عام 2027، لكن روتو يواجه ضغوطًا متزايدة من احتجاجات شعبية تقودها فئة الشباب الغاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وعنف الشرطة.

وسيتولى الرئيس الجديد للمفوضية المستقلة للانتخابات ورسم الحدود، إلى جانب المفوضين الستة، مهامهم لمدة 6 سنوات، وفقًا للإشعار الذي صدر في وقت متأخر من مساء الخميس. ومن المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية اليوم الجمعة.

كان الرئيس روتو قد أوقف 4 مفوضين انتخابيين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما رفضوا نتائج الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من ذلك العام.

وقد وصلت القضية إلى المحكمة العليا، التي أيدت فوز روتو ورفضت مزاعم المفوضين بشأن وجود غموض في عملية فرز الأصوات.

ومنذ عام 2023، كانت المفوضية تعمل من دون رئيس أو مفوضين، بعد انتهاء مدة رئيسها السابق واثنين من المفوضين الآخرين.

وقد تأخر تعيين أعضاء المفوضية الجديدة، الذين يتم اختيارهم عبر لجنة مقابلات ثم يُعرضون على الرئيس للموافقة، بسبب عدة طعون قانونية، أُسقطت من قبل المحكمة العليا أمس الخميس.