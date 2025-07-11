الأزهر يستنكر زيارة "أئمة أوروبيين" لإسرائيل ولقاءهم بهرتسوغ

أعرب الأزهر الشريف، اليوم الخميس، عن استنكاره الشديد لزيارة مجموعة من الأشخاص الذين وصفوا أنفسهم بـ"الأئمة الأوروبيين" إلى إسرائيل ولقائهم بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل "خيانة للقيم الدينية والإنسانية"، وتتناقض مع معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال الأزهر في بيان نشر عبر صفحته على فيسبوك، إن هؤلاء الأفراد "ادعوا زورا أن زيارتهم تهدف إلى تعزيز التعايش والحوار بين الأديان، بينما تجاهلوا الإبادة الجماعية والعدوان والمجازر المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عشرين شهرا".

وأضاف البيان أن المشاركين في الزيارة، وفي مقدمتهم الإمام الفرنسي حسن شلغومي، أظهروا "عمى في البصيرة وتبلدا في المشاعر"، و"كأن لا صلة إنسانية أو دينية أو أخلاقية تربطهم بهذا الشعب المنكوب".

"فئة ضالة"

ووصف الأزهر هؤلاء الزائرين بأنهم "فئة ضالة لا تمثل الإسلام ولا المسلمين، ولا الرسالة التي يحملها علماء الدين والأئمة في التضامن مع المظلومين"، محذرا من الانخداع بهؤلاء "المنافقين الذين يتاجرون باسم الدين ويأكلون على موائد الخزي والعار والمهانة".

كما شدد البيان على أن التاريخ "لا يرحم أمثال هؤلاء"، وغالبا ما يُسجل أفعالهم في "صفحات سوداء"، داعيا المسلمين في الشرق والغرب إلى الحذر من هذه الأصوات "المأجورة والمتنازلة عن القيم مقابل مكاسب سياسية أو شخصية".

وتأتي هذه الإدانة في سياق تصاعد الغضب العربي والإسلامي من زيارة الوفد، الذي قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إنه ضم "شخصيات إسلامية بارزة من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة"، بقيادة الإمام شلغومي.

وجرت الزيارة في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أميركي، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 195 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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وكانت الزيارة قد أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الأوروبية والفلسطينية، حيث استنكر المجلس الأوروبي للأئمة في باريس الزيارة، معتبرا إياها "مشبوهة" و"لا تمثل موقف المسلمين في أوروبا".