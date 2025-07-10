قتيلان ومصابون وحرائق بغارات روسية على كييف

أعلنت أوكرانيا صباح اليوم الخميس مقتل شخصين على الأقل في غارات روسية على العاصمة كييف، وذلك بعد تحذير سابق من صواريخ قادمة والإبلاغ عن إصابة حوالي 12 شخصا.

وسُمع دوي انفجارات ناجمة عن صواريخ ومسيّرات مُعترضة في جميع أنحاء المدينة، حيث ردت الدفاعات الجوية على موجات متعددة من الهجمات.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذر سابقا من صواريخ باليستية قادمة وعشرات المسيرات المقاتلة.

وطلبت الإدارة العسكرية في كييف من جميع السكان "التوجّه فورا إلى أقرب ملجأ" بسبب خطر تعرض العاصمة لقصف روسي بصواريخ بالستية.

وأفاد مراسل "فرانس برس" بأن عشرات من سكان العاصمة لجؤوا إلى محطة للمترو في وسط العاصمة خلال الهجوم.

هجوم واسع

ومنذ الليلة الماضية وحتى اليوم تتعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات، سبب في اندلاع حرائق في مناطق في جميع أنحاء كييف وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا في اليوم التالي لأعنف هجوم جوي في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال مسؤولون إن حطام الطائرات المسيّرة المتساقطة أشعل حرائق في عدة مناطق، وتم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أكثر من نصف البلاد.

وفي منشورعلى تطبيق تليغرام قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن عمال الإنقاذ كانوا يعملون في مبنى سكني في منطقة شيفشينكيفسكي، بعد أن تسبب الحطام المتساقط في حريق في الطابق العلوي من المبنى سكني.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس إدارة كييف الإقليمية، إن هناك حرائق في 5 مناطق أخرى على الأقل في مبانٍ سكنية وسيارات ومستودعات ومكاتب وغيرها من المباني، مضيفا إن 3 من المصابين أصيبوا بجروح ناجمة عن شظايا.

روسيا تكثف الهجوم

وسعت روسيا مؤخرا إلى إغراق الدفاعات الجوية الأوكرانية بهجمات كبيرة تتضمن أعدادا متزايدة من المسيرات. وفي الليلة قبل الماضية أطلقت روسيا أكثر من 700 طائرة مُسيّرة هجومية و"تمويهية"، متجاوزةً بذلك وابل الغارات الليلية السابقة بالمسيرات للمرة الثالثة في غضون أسبوعين.

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وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أمس الأربعاء أن روسيا شنت هجوما بعدد قياسي من المسيرات والصواريخ، مضيفة أن 728 طائرة مسيرة إيرانية من طراز "شاهد" وطائرات وهمية أُطلقت باتجاه أوكرانيا خلال الليل.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت روسيا 7 صواريخ كروز و6 صواريخ كينزال فرط صوتية.

وكان أعلى عدد سابق للطائرات المسيرة الروسية التي أُطلقت في ليلة واحدة أكثر بقليل من 500 طائرة.

كما شن الجيش الروسي حملة جديدةً لاختراق أجزاء من خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر، لتتضاعف بذلك معاناة القوات الأوكرانية التي تواجه نقصا في القوات.

وأول أمس الثلاثاء أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "غير راضٍ" عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد أيامٍ فقط من تعليق واشنطن تسليم الأسلحة الحيوية إلى كييف.

وحسب وكالة أسوشيتد برس "استأنفت الإدارة الأميركية تسليم أسلحةٍ مُعينة، بما في ذلك ذخائر عيار 155 ملم وصواريخ دقيقة التوجيه"، لكن مصادر الوكالة التي نقلت عنها الخبر لم تحدد موعد ذلك.