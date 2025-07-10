محكمة إسرائيلية تمدد توقيف صحفي انتقد حرب غزة

مددت محكمة إسرائيلية اليوم الخميس توقيف الصحفي يسرائيل فري حتى الأحد المقبل بعد اتهامه بـ"التحريض على الإرهاب" على خلفية منشور عبر منصة "إكس" انتقد فيه الجيش الإسرائيلي والحرب الجارية في قطاع غزة، وفقا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت الشرطة في بيان إن وحدة مكافحة الاحتيال في لواء تل أبيب فتحت تحقيقا بحق فري، وذلك عقب منشور وصفته بـ"البغيض" عبّر فيه عن فرحه بمقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة، مضيفة أن النيابة العامة وافقت على فتح تحقيق جنائي بحقه.

وأفاد البيان بأنه "عند انتهاء التحقيق الأولي تم حبس المشتبه به على ذمة التحقيق، وعُرض اليوم أمام محكمة الصلح في تل أبيب التي مددت توقيفه حتى 13 يوليو/تموز الجاري"، أي الأحد المقبل.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن المعتقل هو الصحفي يسرائيل فري المعروف بمواقفه المعارضة للحرب ورفضه الخدمة العسكرية، ويعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية.

"العالم أصبح أفضل"

وكتب فري -وهو صحفي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص على منصة إكس- منشورا أول أمس الثلاثاء جاء فيه "العالم أصبح أفضل هذا الصباح بدون 5 شبان شاركوا في واحدة من أفظع الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "وللأسف، بالنسبة للطفل في غزة الذي يُجرى له الآن عمل جراحي دون تخدير، والفتاة التي تحتضر جوعا، والعائلة التي ترتجف تحت القصف فإن هذا لا يكفي".

وختم قائلا "هذه رسالة لكل أم إسرائيلية: لا تكوني التالية التي تستقبل ابنها في تابوت كمجرم حرب، ارفضن".

وأثار المنشور موجة استنكار واسعة، خاصة في أوساط اليمين الإسرائيلي، فقد دعت عضوة الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب إلى تقديم شكاوى جماعية ضده، ووصفت تصريحاته بأنها "عديمة الرحمة".

وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين في كمين نفذته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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وتواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في واحدة من أكثر الحروب دموية ووحشية بالتاريخ الحديث رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة والأمم المتحدة، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 195 ألف شهيد وجريح -معظمهم من النساء والأطفال- إضافة إلى عشرات آلاف المفقودين، وكارثة إنسانية تشمل مجاعة ونزوح جماعي.