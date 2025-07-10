ليبيريا توقّع اتفاقا بقيمة 1.8 مليار دولار لتأهيل خط قطار لنقل خام الحديد

أعلنت ليبيريا توقيع اتفاق بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركة "إيفانهوي أتلانتيك" الأميركية، يتيح لها إعادة تأهيل واستخدام شبكة السكك الحديدية لنقل خام الحديد من غينيا المجاورة بهدف التصدير، وفق ما كشفته السفارة الأميركية في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ووصف البيان الاتفاق بأنه "خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الرئيس جوزيف بواكاي الرامية إلى تطوير سياسة النقل بالسكك الحديدية متعددة المستخدمين وجذب استثمارات دولية جديدة".

ويأتي الاتفاق في إطار سياسة حكومية تهدف إلى السماح لأكثر من شركة باستخدام ممر غينيا-ليبيريا، عبر مشغل مستقل، فور انتهاء اتفاق تطوير الموارد المعدنية لشركة "أرسيلور ميتال ليبيريا" عام 2030.

ولم تفصح السفارة الأميركية عن مزيد من التفاصيل حول الاتفاق، الذي أُبرم قبيل القمة الأفريقية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي عقدت أمس الأربعاء في واشنطن وتشمل 5 دول من بينها ليبيريا.

ويرجَّح أن يسهم استخدام خط السكك الحديدية في توفير أقصر مسار تصدير من مشروع "كون كوني" التابع للشركة في غينيا، والذي من المتوقع أن يُنتج ما بين مليونين و5 ملايين طن سنويا في المرحلة الأولى، على أن يرتفع الإنتاج إلى نحو 30 مليون طن في المرحلة الثانية.